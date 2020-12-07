Роспотребнадзор объяснил, как отмечать Новый год и Рождество в пандемию коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Роспотребнадзор 7 декабря опубликовал рекомендации населению о том, как безопасно отметить Новый год и Рождество в пандемию коронавируса

Ведомство разместило советы на своем сайте, сообщил RT. В памятке говорится о том, что COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем, поэтому праздники следует отмечать дома, в кругу семьи, а по возможности — уехать на дачу.

Чтобы снизить риск инфицирования себя и своих близких, Роспотребнадзор рекомендует отказаться от посещения мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Также важно не забывать соблюдать социальную дистанцию в 1,5–2 метра друг от друга.

В ведомстве подчеркнули, что массовые скопления людей даже вне помещений могут быть потенциально опасными. Кроме того, в период предпраздничных и праздничных дней следует максимально сократить общение с другими людьми, в том числе не приглашать к себе домой друзей и не ходить в гости.

При посещении близких, а также в торговых центрах и других общественных местах нужно не забывать носить маску. Отмечать праздники за границей в Роспотребнадзоре также не советуют. Как объяснили в ведомстве, при планировании поездок нужно учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и следующие за этим ограничительные меры.

Напомним, на Кубани о запрете новогодних корпоративов из-за коронавируса стало известно еще 11 ноября. Ведущие и шоумены Краснодара рассказали порталу Юга.ру, что они думают по этому поводу.

Коронавирус Новый год Праздники Роспотребнадзор

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