В Сочи задержали главврача Краевой клинической больницы Забайкальского края за взятки
6 декабря СК рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении одного из врачей Забайкальского края. Следователи нашли его в Сочи
Главный врач Краевой клинической больницы Забайкальского край Виктор Шальнёв получал взятки от руководителя коммерческой организации. За это с компанией без проведения конкурса заключали договоры на поставку медицинского оборудования. По версии следствия, Шальнёв получил более 13 млн рублей.
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На врача завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Шальнёва задержали в Сочи и доставили в Читу. В квартире и рабочем кабинете провели обыски, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю 6 декабря.
Сегодня ему избрали меру пресечения в виде заключению под стражу. Расследование дела продолжается.
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