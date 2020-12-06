В Сочи задержали главврача Краевой клинической больницы Забайкальского края за взятки

6 декабря СК рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении одного из врачей Забайкальского края. Следователи нашли его в Сочи

Главный врач Краевой клинической больницы Забайкальского край Виктор Шальнёв получал взятки от руководителя коммерческой организации. За это с компанией без проведения конкурса заключали договоры на поставку медицинского оборудования. По версии следствия, Шальнёв получил более 13 млн рублей.

На врача завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Шальнёва задержали в Сочи и доставили в Читу. В квартире и рабочем кабинете провели обыски, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю 6 декабря.

Сегодня ему избрали меру пресечения в виде заключению под стражу. Расследование дела продолжается.