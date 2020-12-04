Жителей Кубани собрались информировать о заражении COVID-19 через СМС
В Роспотребнадзоре 4 декабря сообщили, что заболевшим коронавирусом кубанцам будут посылать СМС-сообщения с подтверждением диагноза
Напомним, за прошлые сутки на Кубани выявили 174 новых случая коронавируса, а в госпиталях скончались 7 кубанцев. Всего за время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 22 тыс. 763 человек, из которых 637 умерли.
При этом ранее в краевом минздраве сообщили, что больше не будут делать ПЦР-диагностику тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19, если у них нет симптов заболевания.
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В четверг, 4 декабря, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная рассказала, что теперь инфицированные кубанцы будет получат СМС-уведомления о подтверждении диагноза.
Ранее результаты тестирований приходили в поликлинику, а теперь Роспотребнадзор будет получать информацию от лабораторий раньше медучреждений, после чего сообщать человеку, объяснила Гречаная.
«Это будет типовое уведомление, что подтвержден вирус. Бежать никуда не надо, к вам придут врачи, выполнят все медицинские процедуры. Помимо этого, Роспотребнадзор будет уведомлять контактных лиц. Человек имеет право знать, в каком он сейчас статусе», — подчеркнула чиновница.
Если человеку придет сообщение, что он контактировал с ковид-инфицированным, ему нужно сократить свое перемещение и две недели находиться под наблюдением медиков, а также минимизировать риск заражения близких.
Также Гречаная отметила, что с лета Роспотребнадзор проводит анализ популяционного иммунитета, для участия в котором были отобраны около 3 тыс. кубанцев, не болевших COVID-10.
Выяснилось, что иммунитет к коронавирусу выработался у 5-7% жителей Краснодарского края.
«Цифра не такая высокая, как в других регионах. Мы это объясняем тем, что жители края тщательно соблюдали карантин, и с тем, что мероприятия, которые мы проводим, не дают вирусу завоевать много восприимчивых организмов», — уточнила представитель Роспотребнадзора.
Она добавила, что с 7 декабря начнется третий этап исследования, в ходе которого специалисты попытаются понять, как долго держится иммунитет.
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