Жителей Кубани собрались информировать о заражении COVID-19 через СМС

В Роспотребнадзоре 4 декабря сообщили, что заболевшим коронавирусом кубанцам будут посылать СМС-сообщения с подтверждением диагноза

Напомним, за прошлые сутки на Кубани выявили 174 новых случая коронавируса, а в госпиталях скончались 7 кубанцев. Всего за время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 22 тыс. 763 человек, из которых 637 умерли.

При этом ранее в краевом минздраве сообщили, что больше не будут делать ПЦР-диагностику тем, кто контактировал с заболевшими COVID-19, если у них нет симптов заболевания.

В четверг, 4 декабря, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная рассказала, что теперь инфицированные кубанцы будет получат СМС-уведомления о подтверждении диагноза. Ранее результаты тестирований приходили в поликлинику, а теперь Роспотребнадзор будет получать информацию от лабораторий раньше медучреждений, после чего сообщать человеку, объяснила Гречаная.

«Это будет типовое уведомление, что подтвержден вирус. Бежать никуда не надо, к вам придут врачи, выполнят все медицинские процедуры. Помимо этого, Роспотребнадзор будет уведомлять контактных лиц. Человек имеет право знать, в каком он сейчас статусе», — подчеркнула чиновница.

Если человеку придет сообщение, что он контактировал с ковид-инфицированным, ему нужно сократить свое перемещение и две недели находиться под наблюдением медиков, а также минимизировать риск заражения близких.