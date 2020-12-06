В Краснодаре вычислили работающий после полуночи клуб Block House, ему грозит закрытие

В ночь с 5 на 6 декабря в краевой столице провели рейд по ночным заведениям. Бары проверяли сотрудники полиции, управления торговли мэрии города и департамента потребсферы Кубани.

Во время проведения проверки появилась информация о том, что в отеле «Римар» проводят вечеринку. Группа обследовала его, но признаков работы не обнаружила. Затем последовали данные о работе клуба Block House. В это раз информация подтвердилась.

На владельцев заведения составили административный протокол о нарушении режима повышенной готовности. Также на место вызвали сотрудников Роспотребнадзора, они могут приостановить работу заведения на 90 суток, сообщили в инстаграме департамента потребительской сферы края 6 декабря.