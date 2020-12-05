Число зараженных коронавирусом на Кубани увеличилось на 170 человек

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 5 декабря выявили еще 170 носителей коронавируса

По данным федерального оперштаба, за прошлый день в России COVID-19 подтвердился у 28 тыс. 782 жителей 85 регионов — это очередной суточный рекорд. Только у 20% болезнь протекала без клинических симптомов, написал RT. Из больниц выписали 27 тыс. 644 выздоровевших, 508 пациентов скончались

В тройку регионов-лидеров по максимальному приросту инфицированных вновь попали Москва (+7 тыс. 993), Санкт-Петербург (+3 тыс. 726) и Московская область (+1 тыс. 246). На юге и Северном Кавказе данные такие: 

  • Ростовская область — 342;
  • Крым — 261;
  • Ставропольский край — 228;
  • Чечня — 187;
  • Краснодарский край — 170;
  • Дагестан — 122;
  • Карачаево-Черкесия — 99;
  • Адыгея и Кабардино-Балкария — по 98;
  • Ингушетия — 86;
  • Северная Осетия — 82;
  • Севастополь — 71.

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За всё время диагноз коронавирус подтвердился у 2 млн 431 тыс. 731 россиян. Из них выздоровели 1 млн 916 тыс. 396 пациентов, а 42 тыс. 684 умерли.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что в числе зараженных 97 женщин и 73 мужчины. Самому младшему пациенту 4 года, самому старшему — 85 лет. Распределение по муниципалитетам сложилось так:

  • в Краснодаре — 60;
  • в Сочи — 9;
  • в Туапсинском и Тимашевском районах — по 8;
  • в Белоглинском районе — 7;
  • в Павловском и Красноармейском районах — по 6;
  • в Анапе, Ленинградском, Славянском, Абинском, Крымском и Выселковском районах — по 5;
  • в Горячем Ключе, Апшеронском и Приморско-Ахтарском районах — по 4;
  • в Каневском, Курганинском и Темрюкском районах — по 3;
  • в Белореченском, Брюховецком, Кущевском, Северском и Новопокровском районах — по 2;
  • в Динском, Ейском, Крыловском, Кореновском и Тихорецком районах — по 1.

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С начала пандемии в лабораториях Кубани сделали 1 млн 767 тыс. 355 тестов на ковид, только 22 тыс. 933 из них оказались положительными. Из больниц выписали 15 тыс. 594 пациента, а 636 человек спасти не удалось (+9 за сутки). 91 тяжелый больной подключен к ИВЛ, 5 — на ЭКМО.

В медучреждения Кубани обратились 103 тыс. 966 жителей края с подозрением на COVID-19. Под наблюдением в поликлиниках остаются 7 тыс. 387 человек.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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