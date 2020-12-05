Число зараженных коронавирусом на Кубани увеличилось на 170 человек

В Краснодарском крае к 5 декабря выявили еще 170 носителей коронавируса

По данным федерального оперштаба, за прошлый день в России COVID-19 подтвердился у 28 тыс. 782 жителей 85 регионов — это очередной суточный рекорд . Только у 20% болезнь протекала без клинических симптомов, написал RT. Из больниц выписали 27 тыс. 644 выздоровевших, 508 пациентов скончались . В тройку регионов-лидеров по максимальному приросту инфицированных вновь попали Москва (+7 тыс. 993), Санкт-Петербург (+3 тыс. 726) и Московская область (+1 тыс. 246). На юге и Северном Кавказе данные такие: Ростовская область — 342;

Крым — 261;

Ставропольский край — 228;

Чечня — 187;

Краснодарский край — 170 ;

; Дагестан — 122;

Карачаево-Черкесия — 99;

Адыгея и Кабардино-Балкария — по 98;

Ингушетия — 86;

Северная Осетия — 82;

Севастополь — 71.

За всё время диагноз коронавирус подтвердился у 2 млн 431 тыс. 731 россиян . Из них выздоровели 1 млн 916 тыс. 396 пациентов, а 42 тыс. 684 умерли. В оперштабе Краснодарского края уточнили, что в числе зараженных 97 женщин и 73 мужчины. Самому младшему пациенту 4 года, самому старшему — 85 лет. Распределение по муниципалитетам сложилось так: в Краснодаре — 60;

в Сочи — 9;

в Туапсинском и Тимашевском районах — по 8;

в Белоглинском районе — 7;

в Павловском и Красноармейском районах — по 6;

в Анапе, Ленинградском, Славянском, Абинском, Крымском и Выселковском районах — по 5;

в Горячем Ключе, Апшеронском и Приморско-Ахтарском районах — по 4;

в Каневском, Курганинском и Темрюкском районах — по 3;

в Белореченском, Брюховецком, Кущевском, Северском и Новопокровском районах — по 2;

в Динском, Ейском, Крыловском, Кореновском и Тихорецком районах — по 1.