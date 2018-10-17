В Новороссийске пройдут похороны учительницы, умершей от отравления грибами

Краснодарский край

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В больнице Новороссийска после отравления грибами умерла местная жительница, которая работала учителем в местной школе

13 октября стало известно, что в реанимации городской больницы № 1 после отравления грибами скончалась 37-летняя женщина, которая работала учителем в школе № 40. У нее осталось трое детей, сообщила «Наша газета. Новороссийск».

Утром 7 октября на станцию скорой помощи поступил первый вызов из семьи учительницы. Ее супруг рассказал врачам, что накануне вечером он вместе с женой ел жареные грибы, которые собрал сам. Медики собирались осмотреть женщину, но она сказала, что чувствует себя нормально, симптомов отравления у нее нет. После этого мужчину госпитализировали, а его жена осталась с детьми.

На следующее утро она обратилась в скорую с жалобой на плохое самочувствие. Женщину доставили в больницу, но через несколько дней она скончалась.

В реанимации остался муж умершей. В школе, где она преподавала, объявили траур. Похороны были назначены на 17 октября.

В пресс-службе администрации города-героя 12 октября сообщили, что с начала года в Новороссийске от отравления грибами пострадали 14 человек, среди них 2 ребенка.

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