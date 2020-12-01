На Кубани 10-месячная девочка отравилась крысиным ядом
В больницу Отрадненского района в конце ноября попали две девочки-близняшки с подозрением на отравление крысиным ядом
Инцидент произошел 26 ноября в селе Благодарном Отрадненского района. В жилом доме кот сбросил с подоконника пакет с отравой для мышей. В доме в этот момент были две 10-месячные девочки-близняшки.
Одна из девочек увидела яд и решила попробовать его. Мать заметила это и отвезла детей в районную больницу, где им промыли желудок. Сейчас девочки чувствуют себя хорошо, их выписали из больницы.
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«Материал по данному делу зарегистрирован. Семья благополучная, ранее на учете не состояла», — прокомментировали порталу Юга.ру 1 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, в марте этого года в Староминском районе мальчик отравился средством против колорадских жуков и впал в кому. А в Крыму год назад двое детей насмерть отравились неизвестным веществом в квартире.
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