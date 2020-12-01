На Кубани 10-месячная девочка отравилась крысиным ядом

В больницу Отрадненского района в конце ноября попали две девочки-близняшки с подозрением на отравление крысиным ядом

Инцидент произошел 26 ноября в селе Благодарном Отрадненского района. В жилом доме кот сбросил с подоконника пакет с отравой для мышей. В доме в этот момент были две 10-месячные девочки-близняшки.

Одна из девочек увидела яд и решила попробовать его. Мать заметила это и отвезла детей в районную больницу, где им промыли желудок. Сейчас девочки чувствуют себя хорошо, их выписали из больницы.