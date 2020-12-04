Власти Краснодара рассказали о планах по переселению людей из аварийных домов

Власти Краснодара 4 декабря ответили на запрос портала Юга.ру о программе по переселению людей из аварийных домов

Напомним, в конце ноября власти Краснодара заявили, что с начала 2020 года расселили 4 аварийных дома из 10 запланированных. Портал Юга.ру направил запрос в пресс-службу администрации города с просьбой разъяснить, почему за 11 месяцев удалось расселить только 40% домов и что власти планируют делать дальше.

Где получили квартиры бывшие жильцы дома на улице Красноармейской, 49? Люди получили жилье по договорам соцнайма в квартирах на улицах 3-й Целиноградской и Восточно-Кругликовской. Почему одну семью до сих пор не переселили из дома на улице Красноармейской? Администрация Краснодара предоставила семье благоустроенную квартиру, однако они отказались от переезда. Из-за этого мэрия была вынуждена подать в суд, сейчас вопрос решают в судебном порядке. Куда расселят жильцов аварийного общежития на улице Дзержинского? Для них купили квартиры в домах на улицах Кадетской, Измаильской, Западном Обходе, имени Воробьева, Ратной Славы, Археолога Анфимова, а также в 1-м Краснодарском проезде.

Сколько денег и из каких источников потратят на реставрацию здания на Красноармейской, 49? Дом является объектом культурного наследия и после того, как всех жильцов расселят, его оформят в муниципальную собственность. Затем власти объявят конкурс на разработку проекта по реставрации. Деньги выделят из городского бюджета, однако их сумму определят уже после завершения проекта. Кроме того, пока неизвестно, как именно будут использовать здание после реставрации. Власти заявили, что до конца 2020 года хотят расселить еще шесть домов. На какой стадии их расселение сейчас? Аварийный дом на улице Красноармейской, 114 литеры «Г», «Д» состоит из четырех квартир. Одному собственнику выплатили деньги за квартиру, остальные отказались от всех предложений и вопрос сейчас решают в суде. Аварийный дом на улице Новокузнечной, 50 литер «А» состоит из девяти квартир. Четырем собственникам выплатили компенсацию, еще одна семья согласилась переехать в предоставленную новую квартиру. С остальными вопрос также решают в суде. Аварийный дом на улице Пашковской, 65 литер «Д» состоит из четырех квартир. Два собственника отказались от предложений мэрии и с ними сейчас судятся, остальные все еще не дали ответ. Дом на улице Янковского, 73 литеры «Б», «В» состоит из двух квартир. Один собственник отказался от предложенной квартиры, для переселения второй семьи администрация готовит документы по формированию земельного участка под аварийным домом.