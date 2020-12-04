Комик Андрей Бебуришвили: Краснодар — это моя погибель

В подкасте «Время от времени», опубликованном 1 декабря, Слава Комиссаренко отметил, что Андрей Бебуришвили раньше вел «рок-н-ролльный» образ жизни. Например, после концерта стендапер шел в бар, а потом опаздывал на самолет, брал билет на утро в бизнес-класс, так как обычного экономкласса уже не было в наличии, и летел домой — по сути, работал на некоторых выступлениях в минус. Бебуришвили отметил, что бывали ситуации, когда именно так и было.