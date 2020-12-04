Комик Андрей Бебуришвили: Краснодар — это моя погибель

Краснодарский край, Вся Россия

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1 декабря на ютуб-канале Славы Комиссаренко вышел подкаст со стендапером Андреем Бебуришвили, в котором он рассказал о своих гастролях в Краснодаре

В подкасте «Время от времени», опубликованном 1 декабря, Слава Комиссаренко отметил, что Андрей Бебуришвили раньше вел «рок-н-ролльный» образ жизни. Например, после концерта стендапер шел в бар, а потом опаздывал на самолет, брал билет на утро в бизнес-класс, так как обычного экономкласса уже не было в наличии, и летел домой — по сути, работал на некоторых выступлениях в минус. Бебуришвили отметил, что бывали ситуации, когда именно так и было.

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«Краснодар — это моя погибель. Я еду в Краснодар всегда в один конец. Там есть Арс Кушхов [организатор мероприятий Арсен Кушхов — Юга.ру] и остальные ребята, которые там организуют всю эту движуху. И они никогда не берут мне обратный рейс», — рассказал Бебуришвили.

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