Комик Андрей Бебуришвили: Краснодар — это моя погибель
1 декабря на ютуб-канале Славы Комиссаренко вышел подкаст со стендапером Андреем Бебуришвили, в котором он рассказал о своих гастролях в Краснодаре
В подкасте «Время от времени», опубликованном 1 декабря, Слава Комиссаренко отметил, что Андрей Бебуришвили раньше вел «рок-н-ролльный» образ жизни. Например, после концерта стендапер шел в бар, а потом опаздывал на самолет, брал билет на утро в бизнес-класс, так как обычного экономкласса уже не было в наличии, и летел домой — по сути, работал на некоторых выступлениях в минус. Бебуришвили отметил, что бывали ситуации, когда именно так и было.
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«Краснодар — это моя погибель. Я еду в Краснодар всегда в один конец. Там есть Арс Кушхов [организатор мероприятий Арсен Кушхов — Юга.ру] и остальные ребята, которые там организуют всю эту движуху. И они никогда не берут мне обратный рейс», — рассказал Бебуришвили.
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