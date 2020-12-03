«Критика — часть моей профессии». Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Ренном»

Краснодарский край

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Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев 2 декабря после матча с французским «Ренном» прокомментировал первую победу команды в Лиге чемпионов

Напомним, перед матчем с французской командой «быки» потерпели семь поражений подряд во всех турнирах. Игра с «Ренном» накануне прошла в Краснодаре и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Эта победа стала для «Краснодара» первой в истории Лиги чемпионов, а также первой среди российских команд в этом сезоне ЛЧ. Кроме того, черно-зеленые обеспечили себе третье место в группе и, соответственно, выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции рассказал, что у команды был сложный период, многие футболисты получили травмы. Кристофер Олссон не вышел на поле, потому что после матча с «Химками» у него поднялась температура, он заболел и лечится дома. А у Юрия Газинского в этой игре заклинило спину и он с трудом передвигается, сегодня ему проведут полное обследование.

Мусаев заявил, что знает причину, по которой в команде был сложный период: травмы, болезни и физическое состояние. Черно-зеленые играют по две игры в неделю, а в составе не хватает по два футболиста на каждую позицию, так как клуб немного опоздал с трансфером.

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Тренер заверил, что команда сохранит свой атакующий стиль игры, просто футболистам надо набрать форму. Сейчас же команда радуется третьему месту в группе и выходу в Лигу Европы.

«Критика — часть моей профессии. Я практически ничего не читал, не смотрел. Я это не делаю ни когда мы выигрываем, ни когда проигрываем. Надо быть всегда с холодной головой и не отвлекаться», — прокомментировал Мусаев критику в свой адрес. 

Он поблагодарил за поддержку болельщиков и заметил, что было ощущение, будто на трибунах полный стадион.

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников в ответ на просьбу журналиста подвести итог прошедшей игры признался, что последние два месяца для команды были очень тяжелыми и встреча с «Ренном» была очень важна.

«Мы отдали все силы, мы должны были играть сегодня сердцем, чтобы победить. Отступать было некуда, но несмотря на то, что у нас была такая ситуация, более важно, что мы вышли из нее, и надеюсь, что с высоко поднятой головой. Мы все вместе в нее влезли и без всяких проблем отдадим всё, чтобы всем вместе из нее обратно вылезти», — сказал Смольников.

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