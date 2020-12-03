Напомним, перед матчем с французской командой «быки» потерпели семь поражений подряд во всех турнирах. Игра с «Ренном» накануне прошла в Краснодаре и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Эта победа стала для «Краснодара» первой в истории Лиги чемпионов, а также первой среди российских команд в этом сезоне ЛЧ. Кроме того, черно-зеленые обеспечили себе третье место в группе и, соответственно, выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции рассказал, что у команды был сложный период, многие футболисты получили травмы. Кристофер Олссон не вышел на поле, потому что после матча с «Химками» у него поднялась температура, он заболел и лечится дома. А у Юрия Газинского в этой игре заклинило спину и он с трудом передвигается, сегодня ему проведут полное обследование.

Мусаев заявил, что знает причину, по которой в команде был сложный период: травмы, болезни и физическое состояние. Черно-зеленые играют по две игры в неделю, а в составе не хватает по два футболиста на каждую позицию, так как клуб немного опоздал с трансфером.