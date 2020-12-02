«Краснодар» обыграл «Ренн» со счетом 1:0

Напомним, ранее «быки» потерпели семь поражений подряд. Последний раз в рамках ЛЧ краснодарцы встречались на своем поле с «Севильей» 24 ноября и проиграли со счетом 1:2. Затем, 28 ноября, клуб провел игру 16-го тура Тинькофф-РПЛ с ФК «Химки» и снова потерпел поражение (0:1).

2 декабря «Краснодар» дома выиграл французский «Ренн», игра закончилась со счетом 1:0. Это первая победа среди российских команд в текущем турнире ЛЧ.

Сейчас «Краснодар» занимает третье место в группе E с четырьмя очками, последнее место у «Ренн» с одним баллом. Это позволяет «быкам» выйти в плей-офф Лиги Европы.