«Краснодар» обыграл «Ренн» со счетом 1:0

Краснодарский край, В мире

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2 декабря в Краснодаре прошел матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

Напомним, ранее «быки» потерпели семь поражений подряд. Последний раз в рамках ЛЧ краснодарцы встречались на своем поле с «Севильей» 24 ноября и проиграли со счетом 1:2. Затем, 28 ноября, клуб провел игру 16-го тура Тинькофф-РПЛ с ФК «Химки» и снова потерпел поражение (0:1).

2 декабря «Краснодар» дома выиграл французский «Ренн», игра закончилась со счетом 1:0. Это первая победа среди российских команд в текущем турнире ЛЧ.

Сейчас «Краснодар» занимает третье место в группе E с четырьмя очками, последнее место у «Ренн» с одним баллом. Это позволяет «быкам» выйти в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов ФК «Краснодар»

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