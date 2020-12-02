«Галицкий готов доверять своим людям». Российские журналисты и комментаторы о смене главного тренера в ФК «Краснодар»

Уступив «Химкам» в минувшие выходные, «Краснодар» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах. Команда Мурада Мусаева потеряла все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и занимает 10-е место в чемпионате России. Одним из основных виновников провала «быков» болельщики называют главного тренера Мусаева. Юга.ру решили узнать мнение профессионалов — журналистов, футбольных экспертов и комментаторов.

Всем экспертам задали только один вопрос: стоит ли Сергею Галицкому уволить главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева?

Игорь Рабинер обозреватель «Спорт-Экспресс»

— На данный момент я против отставки Мусаева. Любой, даже самый большой, тренер в карьере проходит через неудачи и даже провалы. До этого сезона карьера Мусаева шла вверх, он стал первым тренером в истории «Краснодара», который взял две бронзы подряд — притом что до него за все годы была только одна, у Олега Кононова. И это на фоне того, что половина прошлого сезона была сопряжена с огромными проблемами из-за потери по разным причинам всей линии полузащиты. Наконец, в этом сезоне Мусаеву удалось впервые в истории вывести «быков» в групповую фазу Лиги чемпионов, и тогда все говорили, что никто не будет там от команды ничего требовать. А далее, в том числе и в РПЛ, Мусаев стал жертвой а) недоработок менеджмента, оставившего его с очень уязвимым центром обороны; б) еженедельного графика ЛЧ; в) своего небольшого опыта. Только терпение руководителей приводит к прогрессу тренеров и росту команд. Судьба того же ЦСКА при Евгении Гинере — лучшее этому доказательство.

Василий Уткин журналист и телекомментатор

— И снова полно соображений об отставке Мусаева. Две вариации: а) она неизбежна; и б) она запоздала, что близко по смыслу, но не одно и то же. А мне так кажется, наоборот, отставки Мусаева не будет и быть не должно, если, конечно, смотреть на ситуацию глазами «Краснодара». Потому что в срочной отставке нет никакого смысла. А дальше... А зачем? Душу если только отвести. Мусаев не справился с игрой на два фронта? Так никто не справился, еще трое пытались. Между тем Мусаеву еще надо было свою команду в Лигу завести. Пройти через квалификацию — серьезное достижение, как-то вы про это забыли. А потом будет отпуск. Межсезонье. И нормальный график. Притом что Мусаев для хозяина клуба — ставка вдолгую... Зачем же его выгонять? Как-то нелогично.

Сергей Кривохарченко комментатор «Матч ТВ»

— Возможно, в чем-то неудачная работа Мусаева и его тренерского штаба — одна из причин проблем «Краснодара», но я уверен, что не самая главная. Для «Краснодара» все сложилось категорически неудачно в этом году. Как ни парадоксально, это и выход в группу в Лиге чемпионов. Посмотрите, как сейчас играют абсолютно все команды в Европе — что происходит с «Ювентусом», «Реалом», «Барселоной». «Бавария» даже проигрывает совершенно внезапно или очень тяжело выигрывает какие-то матчи. У «Краснодара» просто все наложилось одно на другое. Это опять травмы, и тут, конечно, можно и, наверное, стоит задавать вопросы медицинскому штабу, тренерам — правильно ли были подобраны нагрузки? Это и где-то местами не самая удачная селекция. Селекция не в биологии, а в футболе не самая точная наука, и нет никогда стопроцентной гарантии, что все получится правильно. Но, извините меня, проблемы с селекцией в этом году случились даже у «Зенита».

Должен ли Мусаев уйти в отставку? Я считаю, что ни в коем случае! Не думаю, что это поможет. Я не думаю, что есть тренер, который сейчас придет и все исправит. Объективные факторы очень сложно, практически невозможно исправить тренерскому штабу. Поэтому я думаю, что Мусаев как молодой тренер имеет право на такой кризис, он имеет право отработать этот кризис, научиться справляться с подобными ситуациями — для него это очень полезный опыт. Я понимаю, что болельщикам «Краснодара» неприятно то, что сейчас происходит, но команда и Мусаев приобретают полезный опыт. Точно так же как клуб, все еще достаточно молодой, приобретает опыт. Зная руководство клуба лично, понимая, что там работают очень компетентные люди, я думаю, что, с высокой долей вероятности, из всей этой ситуации будут извлечены очень полезные уроки, которые помогут «Краснодару», сделав шаг назад, двигаться вперед даже быстрее, чем раньше.

Артур Каратай журналист

— Зимняя пауза не за горами. И, вполне возможно, «Краснодар» ждут определенные перемены. Самый очевидный вариант — смена главного тренера, об этом сейчас много говорят и пишут. Но, зная нелюбовь Сергея Галицкого к частой смене тренеров, этот вариант видится пока что маловероятным. Даже несмотря на то что команда уже фактически проиграла чемпионат. В этой связи приоритетными будут борьба с «Ренном» за Лигу Европы и, разумеется, ставка на Кубок России после зимней паузы. И не надо думать, что я сильно тороплюсь с выводами про нашу премьер-лигу. Да, все теряют очки. Но «Краснодар» окончательно увяз в середине таблицы. Зона стыковых матчей ближе борьбы за тройку — таковы сейчас реалии. Обыграли бы «Химки» — разница не была бы столь существенной. Но что мы увидели в Подмосковье? Команду, которая устала от своего староформатного консервативного футбола. Хороший состав, который уперся в стену из двух защитных блоков «Химок» и не способен что-то выдумать. Потому что тренер не объяснил, как это сделать. Без хорошего прессинга, без качественного движения, без мяча, без агрессии в атаке «быки» напоминают симпатичного студента, который на свидание прилично оделся и купил розу, но что делать после ужина с девушкой — черт его знает. И я хочу сфокусировать ваше внимание на последних 15—20 минутах матча, когда «Краснодар» оказался зажат прессингом на своей половине и не мог толком выйти в атаку через передачи низом. И мне осточертело объяснять все неудачи «Краснодара» тяжелым графиком и травмами — в Химках мы увидели тренерское поражение Мусаева.

Вадим Лукомский аналитик Sports.ru

— Короткая версия ответа: я против увольнения Мусаева. Дальше будут нудные и не очень короткие обоснования. Во-первых, у текущих результатов есть вполне логичные оправдания. Главное из них — дичайшая (возможно, самая большая в российском футболе) эпидемия травм. Это точно не может быть прямой виной главного тренера. На самом деле главными виновниками вообще выглядят коронакризис и бешеный календарь. Вот сейчас игроки более-менее вернулись — будет шанс спрашивать в первую очередь с тренера. Также плохие результаты я бы разграничил на Европу и РПЛ. Внутри страны «Краснодар» не так уж плох: текущие результаты — следствие не только игровых проблем, но и банального невезения. Косвенно это подтверждается 2-м местом по ожидаемым очкам. Этот показатель основан на том, сколько острых моментов создает и допускает команда. В умении создавать больше моментов, чем соперник, «Краснодар» все еще хорош. Именно в этом задача тренера (он может дать систему, которая помогает создавать, но не может забить эти моменты за игроков).

В Европе ситуация другая. «Краснодар» действительно ужасен. Не просто плохие результаты, но и ошибки тренера. Основная — постоянное желание играть явно вторым номером. Футболисты просто не приучены к такой манере и допускают нетипичные ошибки чаще, чем должны были бы. Но не забываем, что это первый сезон команды в Лиге чемпионов. Нет тактики, которая сходу дала бы гарантированный результат. Я считаю это ошибками, но они вполне простительные. Во-вторых, мне жаль Мусаева, потому что он страдает от секты экс-футболистов. Его постоянно мочат с абсурдными обоснованиями. Просто потому что он не из футбольной тусовки. За каждую мелочь предъявляют, добавляя, что «он по мячу не бил на профессиональном уровне». Хотя запросто можно найти аналогичные ошибки в большем количестве у тренеров, которые раньше играли на самом высоком уровне. Меня бесят такие двойные стандарты. Не хочу вносить в это свой вклад. И даже делаю скидку на это. Мураду труднее работать, чем остальным. В-третьих, даже если допустить, что текущая ситуация — полный провал (что, на мой взгляд, не так), давайте вспомним слова Сергея Галицкого сразу после назначения Мусаева. Он сказал, что ему «не нужны Тухели» и что назначение Мурада — часть долгосрочного плана. Грубо говоря, клуб хочет вырастить своего тренера. Такой процесс предполагает и моменты, когда тренера нужно защитить и поддержать. Без этого ничего не получится.

Александр Дорский аналитик Sports.ru

— «Краснодар», конечно, находится в очень тяжелой ситуации, и это тот случай, когда результат и качество игры в большинстве проигранных матчей не могут радовать. Тут нет глобальной аномали — что «Краснодар» очень хорошо играет и ему тупо не везет. Поэтому, безусловно, к Мураду есть вопросы. Я думаю, что он тоже к себе достаточно критично относится. Безусловно, на восприятие его в качестве главного тренера клуба влияют вот эти срывы на судей, красные карточки, неоднозначные заявления. Это неправильно. Безусловно, Мурад Олегович — человек очень эмоциональный, что, наверное, мы поняли не сразу. Но это абсолютно понятно. Опять же, я думаю, что, чуть остыв, на следующий день он понимает, что не очень здорово поступил. После поражения от «Химок» он абсолютно адекватно сказал, что никаких положительных моментов нет — мы проиграли, ничего хорошего тут быть не может. Я думаю, решающим матчем станет игра с «Ренном». Если «Краснодар» выиграет и пройдет в Лигу Европы, я уверен, ему дадут шанс на вторую часть сезона.

Насколько правильно его увольнять — сложный вопрос. «Краснодар» — очень закрытый клуб, поэтому мы не знаем глобальной причины всех травм, которые свалились за последние пару лет на команду. Безусловно, такого быть не должно. Я думаю, что тут должна быть коллективная ответственность и главного тренера, и тренера по физподготовке, и медицинского штаба, и, безусловно, Сергея Галицкого, который контролирует все эти процессы. Поэтому я считаю, что в ситуации с травмами виноват весь клуб и все должны нести за нее ответственность, а не только Мусаев. Не думаю, что увольнение Мусаева — это решение всех проблем. Нужно копаться глубже, и, наверное, «Краснодару» нужно расти с точки зрения структуры. И в этом смысле приглашение нового британского тренера по физподготовке — наверное, шаг в сторону роста. В том числе признание того, что мы, русские ребята, местные, краснодарские, где-то не дорабатываем и нам нужен европейский опыт.

Игорь Трофимов журналист, автор блога Bulls and Balls