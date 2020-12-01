На плато Лагонаки открыли сезон катания на собачьих упряжках

Обычно сезон катания на упряжках открывают в конце декабря. В 2020 году снег выпал на месяц раньше, поэтому экскурсионный эколого-туристический маршрут с сибирскими хаски заработал 1 декабря, рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Поездка на упряжках начинается от деревянной арки КПП «Лагонаки» на высоте 1,8 тыс. метров над уровнем моря, продолжительность — от двух до четырех км. Прогулка занимает от 15 до 30 минут.