На плато Лагонаки открыли сезон катания на собачьих упряжках

Адыгея, Краснодарский край

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1 декабря в Адыгее заработал туристический маршрут «Хаски в Лагонаках»

Обычно сезон катания на упряжках открывают в конце декабря. В 2020 году снег выпал на месяц раньше, поэтому экскурсионный эколого-туристический маршрут с сибирскими хаски заработал 1 декабря, рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Поездка на упряжках начинается от деревянной арки КПП «Лагонаки» на высоте 1,8 тыс. метров над уровнем моря, продолжительность — от двух до четырех км. Прогулка занимает от 15 до 30 минут.

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Сейчас упряжка работает с 11:00 до 13:00. В поездке может участвовать один взрослый либо двое детей. Также возможно участие взрослого и маленького ребенка. Одновременно стартуют две упряжки по шесть собак. Из-за ограниченного времени работы и большого числа желающих катание проводят только по предварительной записи. Это можно сделать по телефону 8 (903) 46-54-222.

Курорты и туризм

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