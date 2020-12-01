На плато Лагонаки открыли сезон катания на собачьих упряжках
1 декабря в Адыгее заработал туристический маршрут «Хаски в Лагонаках»
Обычно сезон катания на упряжках открывают в конце декабря. В 2020 году снег выпал на месяц раньше, поэтому экскурсионный эколого-туристический маршрут с сибирскими хаски заработал 1 декабря, рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.
Поездка на упряжках начинается от деревянной арки КПП «Лагонаки» на высоте 1,8 тыс. метров над уровнем моря, продолжительность — от двух до четырех км. Прогулка занимает от 15 до 30 минут.
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Сейчас упряжка работает с 11:00 до 13:00. В поездке может участвовать один взрослый либо двое детей. Также возможно участие взрослого и маленького ребенка. Одновременно стартуют две упряжки по шесть собак. Из-за ограниченного времени работы и большого числа желающих катание проводят только по предварительной записи. Это можно сделать по телефону 8 (903) 46-54-222.
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