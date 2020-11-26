В Анапе 9 человек пострадали в лобовом ДТП с двумя автобусами

Краснодарский край

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Утром 26 ноября в Анапе столкнулись два пассажирских автобуса

Сообщение об аварии на улице Крымской поступило в дежурную часть в 12:00. По предварительным данным, водитель ПАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Isuzu.

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В результате ДТП оба водителя и еще семь пассажиров автобусов пострадали, их доставили в больницу, пишет RT.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 26 ноября.

Напомним, в начале сентября в Анапе случилось похожее ДТП. Тогда столкнулись микроавтобус и автобус, скончалась одна пассажирка.

Анапа ДТП

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