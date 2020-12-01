В Краснодаре составили протокол на 23-летнего парня, который нарисовал на стене Дональда Дака и попытался сбежать от полиции

В полиции Краснодара 1 декабря сообщили о задержании граффитиста, который рисовал на здании в центре города мультяшного персонажа Дональда Дака

Инцидент произошел вечером 30 ноября на пересечении улиц Октябрьской и Мира. Сотрудники ППС заметили молодого человека, который незаконно наносил рисунок на здание. Парень попытался скрыться от полиции, но ему это не удалось.

Нарушителем оказался 23-летний житель села Дефановка Туапсинского района. В рюкзаке у него было несколько баллончиков с аэрозольной краской. За попытку к бегству на парня составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Ему грозит до 15 суток ареста.

По факту повреждения чужого имущества проводится проверка. Молодому человеку может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Это зависит от того, какой ущерб зданию причинило граффити с мультяшным персонажем, сообщили 1 декабря порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.