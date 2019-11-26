В Крыму двое детей насмерть отравились неизвестным веществом в квартире

Жительница Железнодорожного района города вызвала бригаду медиков из-за резкого ухудшения состояния своих троих детей.

«На момент прибытия скорой помощи мальчик в возрасте 10 месяцев скончался, еще двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика — в срочном порядке доставили в больницу, где девочка скончалась. Ее брат и мать детей в настоящее время находятся больнице», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму 26 ноября.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Специалисты уже проверили газовое и вентиляционное оборудование в квартире, провели дополнительный осмотр квартиры и следственный эксперимент.

«Утечек бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции предварительно не выявлено. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшей трагедии, приоритетная из которых — отравление веществом неясной этиологии», — отметили в СКР.

Сейчас будут проводить все виды судебно-медицинских экспертиз и другие исследования для установления источника и точной причины смерти. Также допрашивают очевидцев и свидетелей. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно, добавили в ведомстве.