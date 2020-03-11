На Кубани ребенок отравился средством от насекомых и впал в кому

Ребенка привезли в районную больницу без сознания. По предварительным данным, он нашел дома ампулу с препаратом, который используют для защиты от вредителей, раскусил ее, и часть жидкости попала ему в рот.

Замглавы района по социальным вопросам Елена Солод сообщила, что 11 марта ребенка отправили в Детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре. По ее словам, он находится в стабильно тяжелом состоянии, однако перспективы благополучные. Солод также добавила, что семья ребенка благополучная, передает ГТРК «Кубань».

Полиция проводит по факту произошедшего проверку.

По информации источника РЕН ТВ, пострадавшему шесть лет.