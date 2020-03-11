На Кубани ребенок отравился средством от насекомых и впал в кому
В станице Канеловской Староминского района 10 марта маленький мальчик отравился средством против колорадских жуков
Ребенка привезли в районную больницу без сознания. По предварительным данным, он нашел дома ампулу с препаратом, который используют для защиты от вредителей, раскусил ее, и часть жидкости попала ему в рот.
Замглавы района по социальным вопросам Елена Солод сообщила, что 11 марта ребенка отправили в Детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре. По ее словам, он находится в стабильно тяжелом состоянии, однако перспективы благополучные. Солод также добавила, что семья ребенка благополучная, передает ГТРК «Кубань».
Полиция проводит по факту произошедшего проверку.
По информации источника РЕН ТВ, пострадавшему шесть лет.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на масленичных гуляньях в одном из жилых комплексах произошло массовое отравление людей блинами. Большинство из пострадавших — дети.