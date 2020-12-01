Ну Кубани пройдет благотворительная акция «Ёлки желаний»

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 5 по 25 декабря устроят благотворительную акцию от фонда помощи детям «Край Добра»

В этом году благотворительная акция «Ёлки желаний» пройдет в онлайн-формате — на смену традиционным благотворительным ёлкам в торговых центрах Кубани придет сайт елки-желаний.рф. На нем каждый может выбрать открытку Деду Морозу от ребенка, нуждающегося в помощи. Это пациенты детских больниц, реабилитационных центров, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Исполнить желание можно в один клик — на сайте акции, нажав на кнопку «Подарить». Подарки детям доставят волонтеры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Благотворительный фонд помощи детям «Край Добра» оплачивает проведение операций, курсов реабилитаций, обследований, приобретает жизненно необходимые препараты, медицинские приборы, технические средства реабилитации, билеты к месту лечения ребенка. В 2020 году поддержку получили почти 6,8 тыс. семей с детьми. Сумма оказанной помощи в период пандемии составила более 85 млн рублей.

Напомним, в начале ноябня власти Краснодарского края предупредили владельцев заведений общепита, что из-за коронавируса в регионе запрещено проводить новогодние корпоративы и банкеты. Также в регионе отменили утренники и массовые гуляния, однако новододние ярмарки на Кубани состоятся.

Благотворительность Дети Новый год

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