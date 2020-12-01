Ну Кубани пройдет благотворительная акция «Ёлки желаний»

В Краснодарском крае с 5 по 25 декабря устроят благотворительную акцию от фонда помощи детям «Край Добра»

В этом году благотворительная акция «Ёлки желаний» пройдет в онлайн-формате — на смену традиционным благотворительным ёлкам в торговых центрах Кубани придет сайт елки-желаний.рф. На нем каждый может выбрать открытку Деду Морозу от ребенка, нуждающегося в помощи. Это пациенты детских больниц, реабилитационных центров, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Исполнить желание можно в один клик — на сайте акции, нажав на кнопку «Подарить». Подарки детям доставят волонтеры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.