Краснодарка стала чемпионкой мира по брейк-дансу

Краснодарка Наталья Килячихина 11 ноября стала первой за 16 лет россиянкой, которая выиграла Red Bull BC One

Девушки впервые начали участвовать в Red Bull BC One в прошлом году в Цюрихе. Тогда Килячихина (b-girl Кастет) не прошла дальше первого раунда, уступив японке Ami. Краснодарская спортсменка сначала преодолела российский отборочный тур в Last Chance Cypher. Из 16 девушек в финал чемпионата попали только четыре. Соперницами Килячихиной стали представительницы Японии.

Спортсменка представляет команду 3:16 Crew. Заниматься брейк-дансом девушка начала в 2010 году, когда ей было 12 лет. Ее учили члены команды — бибой Marvel и ее супруг бибой Jerry Metal.

Победителем мужского зачета уже в третий раз стал Menno из Нидерландов, сообщил «Чемпионат».