Краснодарка стала чемпионкой мира по брейк-дансу
Краснодарка Наталья Килячихина 11 ноября стала первой за 16 лет россиянкой, которая выиграла Red Bull BC One
Девушки впервые начали участвовать в Red Bull BC One в прошлом году в Цюрихе. Тогда Килячихина (b-girl Кастет) не прошла дальше первого раунда, уступив японке Ami. Краснодарская спортсменка сначала преодолела российский отборочный тур в Last Chance Cypher. Из 16 девушек в финал чемпионата попали только четыре. Соперницами Килячихиной стали представительницы Японии.
Спортсменка представляет команду 3:16 Crew. Заниматься брейк-дансом девушка начала в 2010 году, когда ей было 12 лет. Ее учили члены команды — бибой Marvel и ее супруг бибой Jerry Metal.
Победителем мужского зачета уже в третий раз стал Menno из Нидерландов, сообщил «Чемпионат».
Red Bull BC One — ежегодное международное соревнование среди 16 лучших бибоев мира, организованное компанией энергетических напитков Red Bull. Соревнования проводятся по системе «1 на 1», победителя выбирают 5 судей, сидящих в зале. Ранее чемпионат проходил в Париже, Нью-Йорке, Токио, Москве и других городах. В этом году соревнование состоялось в Мумбаи.
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