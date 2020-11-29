В Сочи водитель сбил двухлетнего ребенка на «зебре»

Происшествие случилось в Лазаревском районе Сочи 28 ноября в 11:05 в районе дома № 28а по улице Армавирской.

Водитель автомобиля Great Wall не пропустил пешеходов на переходе и сбил двухлетнего ребенка. Пострадавший был госпитализирован в детскую больницу, сообщили 29 ноября порталу Юга.ру в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Краснодаре 4 ноября водитель сбил 10-летнего мальчика. Ребенок умер по пути в больницу.

Накануне портал Юга.ру изучил сводки ДТП и выяснил, что с начала ноября на Кубани в ДТП погибли минимум 78 человек. При этом в пятницу, 27 ноября, умерли 18 человек.