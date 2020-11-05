В Краснодаре водитель сбил 10-летнего мальчика, он умер по пути в больницу

В Краснодаре 4 ноября произошло ДТП, в котором погиб ребенок

Накануне в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили о том, что в краевой столице автомобиль сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте шестилетнего мальчика. Спасти ребенка не удалось. Также в паблике выложили фото с места происшествия.

Как сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, ДТП произошло 4 ноября около 13:20. Водитель автомобиля Ford Fiesta сбил мальчика, когда ехал по улице Кореновской со стороны Дзержинского в сторону Саловой.

От полученных травм ребенок скончался по пути в больницу. Коноваленко уточнил, что ребенку было 10 лет.

«В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку», — добавили в ведомстве.

Ранее Юга.ру сообщали, что в краевой столице 27 октября мужчина сбил 14-летнего мальчика на «зебре». А 19 сентября 24-летний полицейский ППС УМВД России по Краснодару сбил подростка и скрылся.