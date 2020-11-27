Новый мэр Анапы решил украсить курорт к Новому году по-новому

Власти Анапы 27 ноября сообщили, что к Новому году украсят курорт в новом едином фирменном стиле

Мэр Анапы Василий Швец поручил разработать рекомендации к праздничному оформлению города. Так как в этом году из-за пандемии все массовые новогодние мероприятия отменены, на курорте хотят сделать максимальный упор на создание праздничной атмосферы.

Например, территории перед предприятиями торговли предлагают украшать гирляндами, а также новогодними артибутами, среди которых композиции из елок с подарками, деревянные фигуры елок и лесных животных, гирлянды с крупными шарами, объемные световые конструкции. В новом едином фирменном стиле приоритеты отдали натуральным материалам и теплым монохромным оттенкам.

Для новогоднего оформления разработали серию баннеров, пилонов и плакатов с художественным изображением узнаваемых мест курорта. Все логотипы нового года в Анапе и праздничной ярмарки-2021 разместят в открытом доступе. Также в городе появятся елки, новые световые фигуры, уличные гирлянды и декоративная подсветка. Планируется сделать хорошо освещенный прогулочный маршрут.

Кроме того, в этом году в Анапе запустили новый формат — зимний отдых на пляже, где хотят создать лаундж-зоны с обустроенными площадками с видом на море. Другое нововведение года — фигуры песковиков — «южных братьев» снеговиков.

Руководителей анапских предприятий власти пригласили поучаствовать в оформлении города. Скачать логотип празднования нового года в Анапе, а также макеты наружной рекламы можно здесь.