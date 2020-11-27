Оперштаб Кубани рассказал о бесплатных лекарствах для лечения COVID-19 на дому

В оперштабе Краснодарского края 27 ноября рассказали о распределении бесплатных лекарств для лечнния COVID-19

Напомним, ранее кубанские власти заявили , что с 23 ноября люди с COVID-19 могут получить бесплатные лекарства для лечения на дому. На их закупку для пациентов с коронавирусом, которые болеют дома, направили более 200 млн рублей из федерального бюджета. Чтобы получить препараты нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, после чего лечащий врач назначит лекарства.

Замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев 27 ноября рассказал, что региональный минздрав с 18 ноября распределяет препараты в медорганизации для амбулаторного лечения больных. Их получили уже 738 пациентов, которые лечатся на дому.

Накануне сформировали набор препаратов для лечения более 3 тыс. пациентов. С понедельника, 30 ноября, они будут во всех медорганизациях. Распределение лекарственных препаратов осуществлялось с учетом уровня заболеваемости в муниципалитетах и заявок медорганизаций. Отпуск препаратов производится пациентам с диагнозом коронавирус.