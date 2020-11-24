На Кубани начали бесплатно выдавать лекарства для больных COVID-19

Краснодарский край

Распечатать

Власти Кубани заявили, что с 23 ноября люди с COVID-19 могут получить бесплатные лекарства для лечения на дому

На закупку препаратов для пациентов с коронавирусом, которые болеют дома, направили более 200 млн рублей из федерального бюджета в регион. Контракты на поставку лекарств уже заключили почти на всю эту сумму.

Первая партия препаратов уже поступила в Краснодарский край: это противовирусные, антитромботические лекарственные средства и антибиотики, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Читайте также:

В региональном минздраве объяснили, что лекарства распределили во все поликлиники и будут выдавать пациентам для амбулаторного лечения только по назначению врача. Людям с симптомами коронавируса необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства по телефону. Медучреждение передаст данные врачу, а регистратура внесет больного в свой регистр. После этого к пациенту домой придет лечащий врач, который примет решение о назначении препаратов.

Схему лечения будут подбирать в зависимости от особенностей симптоматики, тяжести состояния и времени от начала заболевания.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани начали бесплатно выдавать лекарства для больных COVID-19
Присяжные оправдали жителя Кубани, который после пыток кипятком признался в избиении женщины до смерти
Присяжные оправдали кубанца, который признался в убийстве девочки. Он сам рисовал на гаражах схемы, где закопал тело
По поручению мэра Краснодара вдоль школы в Московском микрорайоне начали устранять «небольшой, но важный недочет» — делать тротуар
В Краснодаре завели уголовное дело после конфликта между полицейскими и подростками
Жителей Сочи предупредили о налипании мокрого снега и гололедице

Лента новостей

Реклама на портале