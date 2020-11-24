На Кубани начали бесплатно выдавать лекарства для больных COVID-19
Власти Кубани заявили, что с 23 ноября люди с COVID-19 могут получить бесплатные лекарства для лечения на дому
На закупку препаратов для пациентов с коронавирусом, которые болеют дома, направили более 200 млн рублей из федерального бюджета в регион. Контракты на поставку лекарств уже заключили почти на всю эту сумму.
Первая партия препаратов уже поступила в Краснодарский край: это противовирусные, антитромботические лекарственные средства и антибиотики, сообщили в пресс-службе администрации региона.
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В региональном минздраве объяснили, что лекарства распределили во все поликлиники и будут выдавать пациентам для амбулаторного лечения только по назначению врача. Людям с симптомами коронавируса необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства по телефону. Медучреждение передаст данные врачу, а регистратура внесет больного в свой регистр. После этого к пациенту домой придет лечащий врач, который примет решение о назначении препаратов.
Схему лечения будут подбирать в зависимости от особенностей симптоматики, тяжести состояния и времени от начала заболевания.
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