На Кубани начали бесплатно выдавать лекарства для больных COVID-19

Власти Кубани заявили, что с 23 ноября люди с COVID-19 могут получить бесплатные лекарства для лечения на дому

На закупку препаратов для пациентов с коронавирусом, которые болеют дома, направили более 200 млн рублей из федерального бюджета в регион. Контракты на поставку лекарств уже заключили почти на всю эту сумму.

Первая партия препаратов уже поступила в Краснодарский край: это противовирусные, антитромботические лекарственные средства и антибиотики, сообщили в пресс-службе администрации региона.