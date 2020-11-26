Клоп-кружевница за год поразил 832 га дубовых лесов Адыгеи

В Адыгее в 2020 году возросла угроза распространения клопа-кружевницы, который повреждает дубовые насаждения

В управлении лесами Адыгеи в ноябре сообщили порталу Юга.ру, что на землях лесного фонда на территории республики клоп «дубовая кружевница» появился в 2016 году и распространился практически повсеместно, повреждая дубовые леса. По мнению специалистов, паразита завезли через Новороссийский порт.

Сейчас в Адыгее очаг клопа-кружевницы достиг площади более 13,5 тыс. га, с начала 2020 года поражённая территория увеличилась на 832 га или 6,1%. Всего в республике около 80 тыс. га дубовых лесов. Специалисты опасаются, что их может ждать судьба самшита колхидского.

С 2012 года самшитовые леса Западного Кавказа и Черноморского побережья были почти полностью уничтожены самшитовой огнёвкой, которую перед Олимпиадой завезли в Сочи из Стамбула. В итоге на территории РФ сохранилось два участка естественного произрастания самшита — в Адыгее на территории около 5 га. К 2020 году в республике избавились от огнёвки и продолжают работу по сохранению реликтового растения.

В Адыгее в этом году для восстановления дубовых лесов заготовили 1250 кг желудей дуба красного. Но специалисты отмечают, что для уничтожения клопа необходимы соответствующие научные рекомендации и подходы, разработанные на федеральном уровне. В связи с этим руководство Адыгеи выступило с инициативой внести изменения в федеральные законодательные и нормативные правовые акты, чтобы организовать эффективную борьбу с вредителем и предотвратить гибель дубовых лесов. Документы переданы в Правительство РФ, сообщили в пресс-службе главы республики.

Площадь земель Адыгеи, покрытых лесами, составляет 337,1 тыс. га. Около 94% этой территории занимают основные лесообразующие породы — пихта (7,4%), дуб (35,4%), бук (23,2%) и другие.