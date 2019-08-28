Нового вредителя дубов нашли в Кавказском заповеднике

Краснодарский край

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В Кавказском заповеднике в долинах рек Шахе и Ажу в августе нашли нового вредителя деревьев — клопа «дубовая кружевница»

Специалисты заповедника 27 августа рассказали, что клоп-кружевница еще не часто встречается на дубах. 

«Однако выявлены отдельные деревья со средней степенью заселения. Об этом свидетельствует измененная окраска листьев дубов, которая хорошо идентифицируется на фоне основного древостоя», — сообщили в заповеднике.

Дубовая кружевница распространена по Северной Америке, Италии, Турции, Швейцарии. В России этого клопа впервые обнаружили в 2016 году на дубах вдоль трассы Новороссийск — Краснодар. По мнению ученых, вредителя завезли через Новороссийский порт.

Одновременно в заповеднике выявили практически повсеместное заражение каштана орехотворкой. Деревья из-за гибели почек и побегов постепенно становятся слабыми. При сильном заражении они могут погибнуть, добавили в заповеднике.

В мэрии Сочи в феврале заявили, что на курорте нашли 70 видов вредителей, которые губят растения, более десяти из них — особо опасные. Под угрозой находятся и пальмы, и лиственные.

Заповедники Сочи

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