В одном из ковид-госпиталей Краснодара умер председатель районного суда Анапы

Краснодарский край

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Вечером 23 ноября скончался председатель Анапского районного суда. По некоторым данным, причиной смерти стал коронавирус

Утром 24 ноября в телеграм-канале «Анапский Маяк» сообщили, что в ковидном госпитале скончался председатель анапского районного суда Андрей Фомин.

Как уточнила «Российская газета», Фомин скончался накануне вечером. По информации издания, председателя суда сначала лечили врачи Анапы, а затем в тяжелом состоянии его перевели в одну из больниц Краснодара.

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Информацию о смерти председателя районного суда Анапы порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Однако уточнять причину и другие обстоятельства смерти отказались.

На сайте администрации Анапы также разместили информацию об уходе из жизни Андрея Фомина. Мэрия и совет города-курорта выразили соболезнования его родным и близким.

Андрею Фомину было 52 года. Он проработал в органах прокуратуры и суда 30 лет. С 2007 по 2017 год был председателем Анапского городского суда, а последние три года возглавлял районный суд Анапы.

Отметим, что в сводке летальных исходов от COVID-19 за прошлые сутки нет информации о смерти 52-летнего мужчины.

Анапа Коронавирус Краснодар смерть Суд

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