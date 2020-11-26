Коронавирус подтвердился еще у 170 жителей Кубани, в том числе у 20 детей

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 26 ноября выявили 170 новых случаев COVID-19 за сутки

По данным федерального оперштаба, в России за прошлый день выявили рекордный прирост заражений коронавирусом — 25 тыс. 487 случаев. Только 21,6% новых инфицированных болели бессимптомно, написал RT. Всего за время пандемии COVID-19 официально подтвердился у 2 млн 187 тыс. 990 жителей России.

За весь период скончались 38 тыс. 62 заболевших, в том числе 524 — за прошлые сутки. Так, в стране третий день подряд фиксируют рекордную смертность.

Больше всего новых случаев COVID-19 — традиционно в столичных регионах: в Москве — 6 тыс. 75, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 669, в Московской области — 1 тыс. 22.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по новым инфицированным следующая: Ростовская область — 315, Крым — 231, Ставропольский край — 228, Краснодарский край — 170, Дагестан — 107, Чечня — 97, Кабардино-Балкария — 90, Карачаево-Черкесия — 84, Ингушетия — 82, Адыгея — 79, Северная Осетия — 76, Севастополь — 61.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 170 случаев COVID-19 выявили в 29 муниципалитетах. Среди инфицированных 99 женщин и 71 мужчина в возрасте до 89 лет. В том числе коронавирус подтвердился у 20 детей, младшему из которых 5 месяцев, а старшему — 17 лет.

Вот как распределись случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 60;
  • в Сочи и Павловском районе — по 11;
  • в Анапе — 9;
  • в Горячем Ключе и Выселковском районе — по 8;
  • в Белореченском районе — 6;
  • в Туапсинском, Каневском и Тимашевском районах — по 5;
  • в Новороссийске, Геленджике, Отрадненском и Гулькевичском районах — по 4;
  • в Армавире, Ленинградском и Темрюкском районах — по 3;
  • в Кореновском, Ейском, Тихорецком, Успенском и Мостовском районах — по 2;
  • в Динском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Усть-Лабинском, Новопокровском и Новокубанском районах — по 1.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердился у 21 тыс. 399 человек, из которых 1 тыс. 806 — дети. Показатель заболеваемости достиг 377,04 случаев на 100 тыс. населения края.

По данным краевого минздрава, 14 тыс. 491 пациент выздоровели (+98 за сутки), еще 573 заболевших спасти не удалось (+7 летальных исходов за сутки). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 40 человек, еще 4 — на ЭКМО.

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За весь период к кубанским медикам обратились 92 тыс. 324 человека с подозрением на ковид. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 4 тыс. 957 граждан, в поликлиниках наблюдаются еще 6 тыс. 642 кубанца.

В лабораториях региона к 26 ноября провели 1 млн 671 тыс. 691 исследование на COVID-19.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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