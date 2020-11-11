«Ласточки» из Ростова начнут следовать до Розы Хутор без пересадок
10 ноября стало известно, что «Ласточки» из Ростова будут курсировать до Розы Хутор
Поезд № 808С/808Э будет ходить из Ростова до Розы Хутор с 13 декабря по 1 апреля 2021 года. Это позволит пассажирам, занимающимся зимними видами спорта, без пересадок добраться до курорта. «Ласточки» будут курсировать ежедневно 5-вагонными составами. После 1 апреля конечным пунктом в маршруте снова станет Имеретинский курорт.
В зимний период «Ласточка» будет отправляться из Ростова в 17:18 и прибывать в Розу Хутор в 2:20. В обратном направлении состав будет выходить в 1:33 и прибывать в Ростов в 10:52. По пути поезд будет останавливаться на станциях Батайск, Староминская, Каневская, Тимашевская, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Адлер и Эсто-Садок.
В пресс-службе ОАО «РЖД» уточнили 10 ноября, что в поезде будет два класса обслуживания, базовый и комфорт. Также предусмотрены два подъемника для людей с ограниченными возможностями. Во всех вагонах будут багажные полки для провоза спортивного инвентаря весом не более 36 кг и размером, не превышающим 180 см по сумме трех измерений. Стоимость билета — от 1 тыс. 375 рублей, цена будет варьироваться в зависимости от класса обслуживания, спроса на билеты и времени отправления.
В «Ласточке» действует скидка в 30% пассажирам до 21 года и после 60 лет, при оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» обратный билет обойдется покупателю дешевле на 20%.
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