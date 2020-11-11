«Ласточки» из Ростова начнут следовать до Розы Хутор без пересадок

Поезд № 808С/808Э будет ходить из Ростова до Розы Хутор с 13 декабря по 1 апреля 2021 года. Это позволит пассажирам, занимающимся зимними видами спорта, без пересадок добраться до курорта. «Ласточки» будут курсировать ежедневно 5-вагонными составами. После 1 апреля конечным пунктом в маршруте снова станет Имеретинский курорт.

В зимний период «Ласточка» будет отправляться из Ростова в 17:18 и прибывать в Розу Хутор в 2:20. В обратном направлении состав будет выходить в 1:33 и прибывать в Ростов в 10:52. По пути поезд будет останавливаться на станциях Батайск, Староминская, Каневская, Тимашевская, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста, Адлер и Эсто-Садок.