«Краснодар» сыграет с «Химками» без зрителей

Краснодарский край, Вся Россия

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28 ноября футбольный клуб «Краснодар» проведет выездную игру с «Химками»

Матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ пройдет без зрителей из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в твиттере «быков» 25 ноября:

«Друзья, матч в Химках пройдет без болельщиков. В Подмосковье продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим матч пройдет без зрителей».

Игра начнется в 16:30.

Сейчас краснодарцы находятся на 9-й строчке таблицы РПЛ с 21 очками. «Химки» занимают 12-ее место с 15 очками.

Напомним, 24 ноября «Краснодар» проиграл испанской «Севилье» и упустил возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Коронавирус РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

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