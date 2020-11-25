В краснодарском энергорайоне энергетики выявили хищения на 1,4 млрд рублей
За 2020 год «Россети Кубань» выявили около 400 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Краснодара и пяти районов края и Адыгеи
Это свыше 200 млн киловатт-часов незаконно потребленной электроэнергии на сумму 1,4 млрд рублей. Такого объема хватило бы для электроснабжения жителей поселка Ильского в течение двух лет.
По всем фактам составлены соответствующие акты. По ним ведется подача претензий и исков для взыскания стоимости бездоговорного потребления электроэнергии.
Для пресечения незаконного потребления электроэнергии специалисты Краснодарских электросетей проводят регулярные рейды, плановые и внеплановые проверки счетчиков, устанавливают антимагнитные пломбы и автоматизируют учет электроэнергии. Проверки проводятся на основе сравнения объемов электроэнергии, оплаченной потребителями и отпущенной с той или иной подстанции.
«Самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу счетчиков негативно влияют на качество электроснабжения и угрожают здоровью людей. Опасны любые манипуляции в действующих электроустановках, направленные на изменение схемы электроснабжения. Хищения энергоресурсов влекут за собой перепады напряжения в сети и поломки бытовой техники», — сообщил директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько.
В случае выявления хищений нарушители не только компенсируют ущерб, но и привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым удвоились штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях физлица обязаны выплатить от 15 до 30 тыс. рублей, юрлица — от 200 до 300 тыс. рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от 2 до 3 лет и наложить штраф от 80 до 200 тыс. рублей.
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