В краснодарском энергорайоне энергетики выявили хищения на 1,4 млрд рублей

За 2020 год «Россети Кубань» выявили около 400 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Краснодара и пяти районов края и Адыгеи

Это свыше 200 млн киловатт-часов незаконно потребленной электроэнергии на сумму 1,4 млрд рублей. Такого объема хватило бы для электроснабжения жителей поселка Ильского в течение двух лет.

По всем фактам составлены соответствующие акты. По ним ведется подача претензий и исков для взыскания стоимости бездоговорного потребления электроэнергии.

Для пресечения незаконного потребления электроэнергии специалисты Краснодарских электросетей проводят регулярные рейды, плановые и внеплановые проверки счетчиков, устанавливают антимагнитные пломбы и автоматизируют учет электроэнергии. Проверки проводятся на основе сравнения объемов электроэнергии, оплаченной потребителями и отпущенной с той или иной подстанции.