«Россети Кубань» подключила к сетям 17 тысяч новых потребителей

Энергетики «Россети Кубань» с начала 2020 года подключили энергопринимающие устройства 17 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея

Общий объем выданной мощности составил 419 МВт. Основная часть заявок принята в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Темрюкском районе Краснодарского края, Тахтамукайском, Теучежском и Майкопском районах Адыгеи. В числе подключенных — объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы и медучреждения. Электроэнергией снабжены пункт накопления наливных грузов в Темрюкском районе Краснодарского края (ООО «Пищевые Ингредиенты»), Логистический центр в Теучежском районе Адыгеи (ООО «Логистический центр Адыгея 1»), устройства буровой установки в Славянском районе Краснодарского края (ООО «Газпром добыча Краснодар») и другие предприятия.