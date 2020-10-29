«Россети Кубань» подключила к сетям 17 тысяч новых потребителей
Энергетики «Россети Кубань» с начала 2020 года подключили энергопринимающие устройства 17 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея
Общий объем выданной мощности составил 419 МВт. Основная часть заявок принята в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Темрюкском районе Краснодарского края, Тахтамукайском, Теучежском и Майкопском районах Адыгеи. В числе подключенных — объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы и медучреждения.
Электроэнергией снабжены пункт накопления наливных грузов в Темрюкском районе Краснодарского края (ООО «Пищевые Ингредиенты»), Логистический центр в Теучежском районе Адыгеи (ООО «Логистический центр Адыгея 1»), устройства буровой установки в Славянском районе Краснодарского края (ООО «Газпром добыча Краснодар») и другие предприятия.
Несмотря на пандемию, компания «Россети Кубань» своевременно выполняет обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечивая доступность энергетической инфраструктуры.
Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией развивает регион экономически: рост производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения и водоснабжения.
ПАО «Россети Кубань» отвечает за поставку электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на Кубани и в Адыгее. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские электросети). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории — 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.
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