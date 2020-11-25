На Кубани COVID-19 за сутки диагностировали у 167 человек, из них 61 — в Краснодаре

В России за последние сутки диагностировали 23 тыс. 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах и 507 смертей. Больше всего зараженных в Москве (4 тыс. 685), Санкт-Петербурге (3 тыс. 421) и Московской области (1 тыс. 5). На юге вновь лидируют Ростовская область (313), Крым (225), Ставропольский край (222), Краснодарский край (167) и Дагестан (101). В Чечне заболел 91 человек, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии заразились по 88 человек, в Ингушетии — 79, в Адыгее — 78, в Северной Осетии — 76, в Севастополе — 57.

Всего за период пандемии в России выявили 2 млн 162 тыс. 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 37 тыс. 538 летальных исходов, выздоровело 1 млн 660 тыс. 419 человек.