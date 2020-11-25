На Кубани COVID-19 за сутки диагностировали у 167 человек, из них 61 — в Краснодаре
На Кубани к 25 ноября коронавирус официально выявили у 21 тыс. 229 человек
В России за последние сутки диагностировали 23 тыс. 675 новых случаев коронавируса в 85 регионах и 507 смертей. Больше всего зараженных в Москве (4 тыс. 685), Санкт-Петербурге (3 тыс. 421) и Московской области (1 тыс. 5). На юге вновь лидируют Ростовская область (313), Крым (225), Ставропольский край (222), Краснодарский край (167) и Дагестан (101). В Чечне заболел 91 человек, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии заразились по 88 человек, в Ингушетии — 79, в Адыгее — 78, в Северной Осетии — 76, в Севастополе — 57.
Всего за период пандемии в России выявили 2 млн 162 тыс. 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 37 тыс. 538 летальных исходов, выздоровело 1 млн 660 тыс. 419 человек.
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Оперштаб Кубани уточнил, что среди 167 зараженных 92 женщины и 75 мужчин, в том числе 13 детей. Их возраст от 6 до 88 лет. В Краснодаре выявлили 61 случай коронавируса, в остальном ситуация в районах следующая:
- 13 — в Кущевском районе;
- 11 — в Северском районе;
- 8 — в Гулькевичском районе;
- 7 — в Туапсинском районе;
- по 6 — в Анапе и Тимашевском районе;
- по 5 — в Горячем Ключе, Ейском и Павловском районах;
- по 4 — в Геленджике, Абинском, Выселковском, Курганинском, Красноармейском и Крымском районах;
- по 3 — в Приморско-Ахтарском и Лабинском районах;
- по 2 — в Кореновском и Усть-Лабинском районах;
- по 1 — в Новороссийске, Староминском, Апшеронском, Динском, Кавказском и Мостовском районах.
Таким образом, за период пандемии в крае заразились 21 тыс. 229 человек, из них 1 тыс. 786 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 374,04. Выздоровели 14 тыс. 393 пациента (+169), умерли 566 зараженных (+7). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 43 пациента, еще 3 — на ЭКМО.
В медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратились 91 тыс. 277 человек, включая 7 тыс. 140 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства — 6 тыс. 588 человек, в том числе 1 тыс. 352 ребенка.
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