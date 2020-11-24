В Краснодаре запустили котельную, из-за долгов которой без отопления остались три многоквартирных дома

Напомним, к 23 ноября в городе не работала только одна из 236 котельных. Это было связано с долгом ТСЖ «Солнечный» за газ компании «Газпром межрегионгаз Краснодар». Из-за неоплаченных 3,5 млн рублей без тепла и горячей воды остались три многоквартирных дома на улице Архитектора Ишунина, 4, 8 и улице Образцова, 22.

В отношении ТСЖ начали проверку и составили акт о нарушениях. Также акт составили на «Газпром межрегионгаз Краснодар». Накануне на планерке в мэрии власти заключили, что поставщики газа не имеют права отключать дома от тепла и что это не первый случай с этой компанией. Мэрия пообещала «заняться межрегионгазом», чтобы уже 23 ноября отопление и горячая воды были запущены.

23 ноября в пресс-службе администрации сообщили о запуске котельной ТСЖ «Солнечный». Как комментировал Юга.ру «Газпром межрегионгаз Краснодар», компания распломбировала оборудование котельной после того, как мэрия дала гарантии по обеспечению контроля за тем, чтобы товарищество вовремя платило за поставки и погашало долг.

Всего же в Краснодаре с начала отопительного сезона произошло три технологических отключения на теплосетях АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго по улице Школьной, Гидростроителей и Сормовской.



«В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 456 обращений жителей Краснодара о недостаточном отоплении жилых помещений. Специалисты уже отработали 439 заявок. Ещё 17 обращений находятся в работе», — рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.