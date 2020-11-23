«Это нарушение прав человека». Власти Краснодара высказались об отключенных от отопления домах в Фестивальном микрорайоне
23 ноября в администрации Краснодара прошла планерка, на которой обсудили ход отопительного сезона
В Краснодаре числятся 236 котельных, из них работают 235. Еще одна, ТСЖ «Солнечное» на проспекте Чекистов, не оплачивала вовремя газ компании «Газпром межрегионгаз Краснодар». Из-за задолженности в 3,5 млн рублей поставку газа остановили. В результате без тепла остались три многоквартирных дома, которые питаются от котельной.
Управление по жилищным вопросам инициировало проверку ТСЖ, специалисты составили акт о нарушениях. Также акт составили на компанию «Газпром межрегионгаз Краснодар», чтобы привлечь ее к административной ответственности. Кроме того, 22 ноября жители домов провели встречу, на которой проголосовали за смену собственника и председателя ТСЖ.
«Председатель ТСЖ практически не шел на контакт. Деньги, собранные за горячую воду, в течение всего периода он передавал за электроэнергию, еще за что-то. А за газ платил в последнюю очередь. Накопился долг в сумме 2 млн рублей плюс 1,5 млн «Межрегионгаз Краснодар» выставил после судебного разбирательства», — прокомментировал ситуацию начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.
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Он добавил, что в последнюю пятницу ТСЖ в «ручном режиме» оплатило 239 тыс. рублей из 2 млн, на этой неделе планируют собрать еще около 300 тыс. рублей. Администрация города совместно с министерством ТЭК и ЖКХ края 23 ноября «займется Межрегионгазом», чтобы уже сегодня запустить тепло.
В свою очередь, председатель гордумы Вера Галушко отметила, что поставщики не имеют права отключать горячую воду и отопление в зимний период:
«Это нарушение прав человека. Есть другие рычаги воздействия на тех, кто не оплачивает. А мы лишаем возможности жить в тепле всех — и тех, кто законопослушен. И с этим «Регионгазом» насаемся уже сколько времени. Никаких мер воздействия не можем применить к нему. Так же нельзя».
Еще до полудня портал Юга.ру обратился в «Газпром межрегионгаз Краснодар», но спустя шесть часов пресс-служба компании не смогла прокомментировать ситуацию с отключением тепла в трех многоэтажках в ЮМР. Редакция продолжает ждать комментарий.
UPD: В 18:10 в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» уточнили, что в конце отопительного периода 2019-2020 года компания произвела сезонную опломбировку оборудования котельной ТСЖ «Солнечный». До 23 ноября 2020 года опломбировка сохранялась из-за накопившейся просроченной задолженности за газ в размере 3,3 млн рублей с декабря 2018 года.
Поздно вечером 23 ноября 2020 года сезонное оборудование распломбировали. Это сделали после того как адмнистрация Краснодара дала гарантии по обеспечению контроля за соблюдением ТСЖ «Солнечный» своевременных расчетов за поставки и погашения просроченного долга.
ТСЖ «Солнечный» со своей стороны каких-либо гарантий не предоставил.
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