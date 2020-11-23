В Краснодаре числятся 236 котельных, из них работают 235. Еще одна, ТСЖ «Солнечное» на проспекте Чекистов, не оплачивала вовремя газ компании «Газпром межрегионгаз Краснодар». Из-за задолженности в 3,5 млн рублей поставку газа остановили. В результате без тепла остались три многоквартирных дома, которые питаются от котельной.

Управление по жилищным вопросам инициировало проверку ТСЖ, специалисты составили акт о нарушениях. Также акт составили на компанию «Газпром межрегионгаз Краснодар», чтобы привлечь ее к административной ответственности. Кроме того, 22 ноября жители домов провели встречу, на которой проголосовали за смену собственника и председателя ТСЖ.

«Председатель ТСЖ практически не шел на контакт. Деньги, собранные за горячую воду, в течение всего периода он передавал за электроэнергию, еще за что-то. А за газ платил в последнюю очередь. Накопился долг в сумме 2 млн рублей плюс 1,5 млн «Межрегионгаз Краснодар» выставил после судебного разбирательства», — прокомментировал ситуацию начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.