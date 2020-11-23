На Кубани коронавирусом заразились 173 человека, в том числе двухнедельный младенец

Оперативный штаб Кубани 23 ноября сообщил о 173 новых случаях коронавируса в регионе и 7 летальных исходах

В России, по официальным данным, за последние сутки выявили 25 тыс. 173 новых случая коронавируса . Только 23,5% инфицированных болели бессимптомно, написал RT. Всего к 23 ноября федеральный оперштаб сообщил о 2 млн 114 тыс. 502 заболевших ковидом россиян . За весь период скончались 36 тыс. 540 человек, в том числе 361 — за прошлый день. Выздоровели 1 млн 611 тыс. 445 заболевших (+16 тыс. 2 пациента за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистировали в Москве — 6 тыс. 866, Санкт-Петербурге — 2 тыс. 926 и Московской области — 971.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 310, Ставропольский край — 224, Крым — 224, Краснодарский край — 173 , Дагестан — 99, Кабардино-Балкария — 90, Карачаево-Черкесия — 87, Адыгея — 82, Чечня — 80, Ингушетия — 74, Северная Осетия — 74, Севастополь — 58.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 173 новых заболевших 99 женщин и 74 мужчины. В том числе коронавирус обнаружили у 11 детей в 7 муниципалитетах Кубани. Возраст пациентов от 14 дней до 92 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 54;

в Новороссийске — 18;

в Красноармейском районе — 9;

в Сочи, Туапсинском и Кавказском районах — по 7;

в Выселковском, Гулькевичском, Ейском, Калининском районах — по 6;

в Анапе, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Павловском районах — по 4;

в Армавире, Крымском, Славянском, Темрюкском районах — по 3;

в Горячем Ключе, Кореновском, Северском, Новокубанском районах — по 2;

в Крыловском, Отрадненском, Староминском, Тихорецком, Успенском, Щербиновском и Белоглинском районах — по 1.

По данным регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусом заболели 20 тыс. 899 кубанцев, в том числе 1 тыс. 750 детей . Показатель заболеваемости достиг 368,2 случаев на 100 тыс. населения края. За все время выздоровели 14 тыс. 18 пациентов. Медики не смогли спасти 552 человека, в том числе 7 умерли за прошлые сутки . В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 38 пациентов, еще 4 — на ЭКМО.