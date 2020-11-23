Врачи-вирусологи рассказали, какие ошибки приводят к неверным результатам теста на COVID-19

В конце ноября специалисты рассказали об особенностях подготовки пациента к тесту на коронвирус

Перед сдачей теста пациентам нельзя пить, курить, сморкаться и чистить зубы в течение трех часов. Также, чтобы снизить риск ошибочного результата, они не должны полоскать рот антисептическим средством.

Кроме того, на результат влияет качество процедуры в самой лаборатории. Проба может оказаться неинформативной, если брать мазок неглубоко в носу. По мнению вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского, на вирус могут оказывать воздействие посторонние примеси, например, с грязного наконечника дозатора, пишет RT 23 ноября.

На результат влияет также время проведения анализа. В случае, если человек заразился недавно, количество возбудителей будет незначительным. Если же он давно болеет, вирус, наоборот, может перейти в нижние отделы дыхательных путей из зева и носового прохода. Это тоже может стать причиной ложноотрицательного теста, заключили опрошенные РБК врачи.

Как писали Юга.ру, 16 ноября Роспотребнадзор разрешил выписывать пациентов после одного отрицательного теста на COVID-19.