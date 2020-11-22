На Кубани COVID-19 подтвердился у 176 человек за сутки
В Краснодарском крае к 22 ноября число заболевших коронавирусом достигло 20 тыс. 726 человек, умерли 545 инфицированных
По официальным данным, в России за последние сутки коронавирус выявили у 24 тыс. 581 человека. При этом 23,4% инфицированных болели бессимптомно, написал RT. Всего к 22 ноября ковид подтвердился у 2 млн 89 тыс. 329 жителей России.
За все время пандемии 36 тыс. 179 заболевших россиян умерли, в том числе 401 — за прошлые сутки. Медики вылечили 1 млн 595 тыс. 443 инфицированного (+18 тыс. 9 за сутки).
Самый большой суточный прирост по заболевшим COVID-19 наблюдается в Москве (+6 тыс. 575), Санкт-Петербурге (+2 тыс. 668) и Московской области (+949).
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 313, Крым — 229, Ставропольский край — 221, Краснодарский край — 176, Дагестан — 105, Кабардино-Балкария — 89, Карачаево-Черкесия — 85, Адыгея — 80, Ингушетия — 77, Чечня — 75, Северная Осетия — 73, Севастополь — 57.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 176 новых заболевших 104 женщины и 72 мужчины, в том числе 14 детей. Возраст новых пациентов от 2 до 85 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 51;
- в Сочи — 13;
- в Анапе и Тимашевском районе — 10;
- в Выселковском и Ейском районах — по 8;
- в Белореченском — 7;
- в Новороссийске — 6;
- в Горячем Ключе, Туапсинском и Павловском районах — по 5;
- в Абинском, Кущевском, Северском, Усть-Лабинском, Новокубанском и Успенском районах — по 4;
- в Армавире, Приморско-Ахтарском, Лабинском, Староминском и Крымском районах — по 3;
- в Темрюкском, Отрадненском и Каневском районе — по 2;
- в Апшеронском, Курганинском и Брюховецком районах — по 1.
Всего на Кубани COVID-19 к 23 ноября официально подтвердился у 20 тыс. 726 человек, в том числе у 1 тыс. 739 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 365,2 случаев на 100 тыс. населения края.
Как уточнили в региональном минздраве, за все время 13 тыс. 796 пациентов выздоровели, однако 545 человек спасти не удалось. За сутки на Кубани скончалось еще 6 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 36 пациентов, 3 — на ЭКМО.
За все время к кубанским врачам с подозрением на коронавирус обратились 88 тыс. 593 жителя региона, из них 7 тыс. 22 ребенка. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 6 тыс. 878 человек, включая 1 тыс. 496 детей. В лабораториях региона провели к 22 ноября 1 млн 634 тыс. 747 исследований на ковид.
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