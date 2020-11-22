На Кубани COVID-19 подтвердился у 176 человек за сутки

В Краснодарском крае к 22 ноября число заболевших коронавирусом достигло 20 тыс. 726 человек, умерли 545 инфицированных

По официальным данным, в России за последние сутки коронавирус выявили у 24 тыс. 581 человека . При этом 23,4% инфицированных болели бессимптомно, написал RT. Всего к 22 ноября ковид подтвердился у 2 млн 89 тыс. 329 жителей России .