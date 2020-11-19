В Краснодаре BMW выехал на встречку и устроил массовое ДТП

Инцидент произошел в Юбилейном микрорайоне около 22:00. Водитель BMW двигался по улице Минской со стороны Алма-Атинской и выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Vesta. После этого иномарка столкнулась с Toyota Land Cruiser, а отечественную легковушку отбросило на Opel Astra. Кадры с места аварии опубликовали в паблике «Типичный Краснодар».

В результате ДТП водителя Toyota доставили в медучреждение, ему назначили амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УВМД России по Краснодару 19 ноября.

Ранее Юга.ру писали, что 16 ноября на Кубани произошло ДТП с летальными последствиями: под Горячим Ключом легковушка врезалась в грузовик, погибли четыре человека.