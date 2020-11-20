Адыгея вошла в число регионов — лидеров по ремонту и строительству дорог

19 ноября прошел видеоселектор с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, на котором обсудили итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во время встречи назвали регионы, показавшие лучшие результаты проекта, Адыгея оказалась среди них. Представителям проектной команды вручили диплом правительства России и статуэтку.

«В 2020 году Адыгея завершила 49 дорожных объектов, на которых освоено свыше 485 млн рублей. В текущем году для ускорения реализации мероприятий в городских агломерациях и приведения в нормативное состояние автодорог межмуниципального значения и улично-дорожной сети распоряжением правительства России выделено 50% средств, предусмотренных на 2021 год. За счет такого финансирования с опережением будет отремонтировано десять участков автодорог протяженностью более 17 км», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время селектора.

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что один из значимых проектов — это строительство автодороги в обход Майкопа общей протяженностью 27 км. Среди других проектов также возведение транспортной развязки на автодороге Энем — Новобжегокай в Тахтамукайском районе, а также строительство участка автодороги Черниговская — Дагомыс в Майкопском районе протяженностью 10,3 км.

Как писали Юга.ру, 1 августа Адыгея завершила запланированный на 2020 год ремонт дорог и досрочно начала осваивать очередной транш по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».