В Сочи прокуратура проверит информацию о поборах в детсаду

В Сочи 19 ноября стало известно, что сотрудники прокуратуры проверят информацию о поборах в детском саду № 55

В сети появились скриншоты переписки матери двух мальчиков в родительском чате детсада. Женщина отказалась сдавать деньги на ремонт, канцелярию и бытовую химию для образовательного учреждения. По ее словам, родители постоянно сдают деньги на какие-то нужды: то на праздник, то на ремонт. За свой отказ женщина стала объектом травли, поэтому она решила написать заявление в прокуратуру.

Прокуратура Сочи организовала проверку по факту размещения информации в СМИ о незаконных поборах в детском саду № 55. Предварительно установлено, что родители воспитанников детского сада организовали родительский комитет, по инициативе которого собирали деньги на подарки воспитателям и детям к различным праздникам. Кроме того, родители за свой счет покупали пластилин, краски и карандаши.

Сейчас проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в майкопском лицее с родителей незаконно собирали деньги на ремонт.