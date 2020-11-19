В Сочи прокуратура проверит информацию о поборах в детсаду

Краснодарский край

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В Сочи 19 ноября стало известно, что сотрудники прокуратуры проверят информацию о поборах в детском саду № 55

В сети появились скриншоты переписки матери двух мальчиков в родительском чате детсада. Женщина отказалась сдавать деньги на ремонт, канцелярию и бытовую химию для образовательного учреждения. По ее словам, родители постоянно сдают деньги на какие-то нужды: то на праздник, то на ремонт. За свой отказ женщина стала объектом травли, поэтому она решила написать заявление в прокуратуру.

Прокуратура Сочи организовала проверку по факту размещения информации в СМИ о незаконных поборах в детском саду № 55. Предварительно установлено, что родители воспитанников детского сада организовали родительский комитет, по инициативе которого собирали деньги на подарки воспитателям и детям к различным праздникам. Кроме того, родители за свой счет покупали пластилин, краски и карандаши.

Сейчас проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в майкопском лицее с родителей незаконно собирали деньги на ремонт.

Детские сады Прокуратура Сочи

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