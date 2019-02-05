В майкопском лицее с родителей незаконно собирали деньги на ремонт

В Адыгее прокуратура проверила майкопский лицей № 8 и выявила нарушения при сборе добровольных пожертвований на нужды организации

Как сообщали Юга.ру, ранее родители учеников лицея в Майкопе пожаловались на поборы.

В пресс-службе прокуратуры Адыгеи сообщили, что на заседании совета родителей лицея № 8 договорились собрать деньги на материально-техническую базу учреждения, ремонт помещений и другие расходы в 2017–2018 учебном году. Каждый родитель должен был заплатить по 700 рублей. Деньги собирали на добровольной основе.

Этими средствами должен был управлять совет родителей. Председателям родительских комитетов поручили пояснить в своих классах, что деньги сдавать необходимо.

В прокуратуре отмечают, что родительский комитет потратил 463 тыс. рублей на приобретение мебели, сантехники, лаков и красок, озеленение, покраску спортивного комплекса, замену входной металлической двери, освещение, проведение конкурсов. Добровольно деньги сдали 60% человек от общего числа учащихся лицея.

Проверка показала, что совет родителей и администрация лицея не заключали договор пожертвования. Также не был открыт специальный расчетный счет в банке. В прокуратуре пояснили, что это является нарушением законов «Об образовании в РФ» и «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Уточняется, что комитет образования мэрии Майкопа выделил недостаточное количество денег лицею для покупки лакокрасочных и строительных материалов.

Установлено, что директор лицея издавал приказ, запрещающий незаконный сбор денег с родителей обучающихся. Аналогичный приказ издавал ранее комитет по образованию администрации Майкопа. Прокуратура города внесла представления главе Майкопа и директору лицея № 8.