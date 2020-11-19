Адыгея стала пилотным регионом WWF по восстановлению лесополос

В пресс-службе администрации района сообщили, что 18 ноября вдоль трассы у Дмитриевского сельского поселения высадили 550 метров лесополосы из 600 саженцев липы кавказской, клена явора и клена остролистного. Это аборигенные виды, которые свойственны для такой местности. Кроме того, клен и липа — медоносы, которые способствовуют развитию пчеловодства.

«Пока что здесь находится 600 деревьев, однако весной 2021 года в лесополосу посадят дикие плодовые деревья, такие как яблоня и груша», — отметили в пресс-службе представительства в экорегионе «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы.

Кошехабльский район выбрали как одну из самых аграрно-развитых и пострадавших территорий. Проблема восстановления и высадки лесополос актуальна не только для Адыгеи, но и для Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья.

WWF России надеется, что инициативу поддержат власти, профильные министерства субъектов и отдельных районов, а также бизнес и местные жители.