Адыгея стала пилотным регионом WWF по восстановлению лесополос
Адыгея стала первым регионом, где стартовал проект по восстановлению лесополос
Пилотный проект реализует Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке администрации Кошехабльского района Адыгеи и регионального центра защиты леса.
В пресс-службе администрации района сообщили, что 18 ноября вдоль трассы у Дмитриевского сельского поселения высадили 550 метров лесополосы из 600 саженцев липы кавказской, клена явора и клена остролистного. Это аборигенные виды, которые свойственны для такой местности. Кроме того, клен и липа — медоносы, которые способствовуют развитию пчеловодства.
«Пока что здесь находится 600 деревьев, однако весной 2021 года в лесополосу посадят дикие плодовые деревья, такие как яблоня и груша», — отметили в пресс-службе представительства в экорегионе «Российский Кавказ» Всемирного фонда дикой природы.
Кошехабльский район выбрали как одну из самых аграрно-развитых и пострадавших территорий. Проблема восстановления и высадки лесополос актуальна не только для Адыгеи, но и для Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья.
WWF России надеется, что инициативу поддержат власти, профильные министерства субъектов и отдельных районов, а также бизнес и местные жители.
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