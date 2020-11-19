РНКБ выдал 5 млрд рублей по льготной ипотеке «Господдержка 2020»
РНКБ Банк выдал около 5 млрд рублей по льготной ипотеке со ставкой 6,5% с момента запуска программы «Господдержка 2020»
Также 19 ноября банк сообщил о подписанных договорах по выдаче ипотек на сумму более 800 млн рублей. Сейчас по этой программе клиенты банка приобрели около 2000 квартир. Ее действие продлено до 1 июля 2021 года.
Сегодня доля выдач по этой программе составляет около 80% от общего числа выдач ипотеки на строящееся или готовое жилье. В среднем за месяц в банк поступает около 800 заявок на получение ипотеки по программе господдержки. В ноябре 2020 года средняя сумма одобренного кредита по «Господдержке 2020» составляет порядка 2,5 млн рублей. Среди участников льготной программы есть и жители Крыма (65)%, и материковой части РФ (35%).
С августа 2020 года клиенты банка получают дисконт к процентной ставке программы — минус 1% к ставке по ипотекам, если покупают жилье в ЖК, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ. Кроме того, клиент также может получить дисконт к ставке до 2% на два года от застройщика. Соглашения на предоставление дисконта от застройщика заключены с крупнейшими девелоперами и уже выдано несколько десятков кредитов со ставкой 4,5%.
РНКБ предлагает и другие дисконты:
- 0,5% клиентам, относящимся к льготной категории;
- 0,5% при выходе на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительного решения по кредиту;
- 1,2% при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости жилья и сумме кредита от 5 млн рублей.
При этом дисконты могут суммироваться.
«Мы рассчитываем, что к концу года ипотечный портфель банка достигнет 30 млрд рублей, в том числе — благодаря высокому спросу на льготные ипотечные программы», — сказал председатель правления РНКБ Банка Михаил Якунин.
Подать заявку на получение ипотеки можно на сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ24/7». Сейчас более 90% ипотек на первичном рынке РНКБ проводит электронно.
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