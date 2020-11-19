РНКБ выдал 5 млрд рублей по льготной ипотеке «Господдержка 2020»

Также 19 ноября банк сообщил о подписанных договорах по выдаче ипотек на сумму более 800 млн рублей. Сейчас по этой программе клиенты банка приобрели около 2000 квартир. Ее действие продлено до 1 июля 2021 года.

Сегодня доля выдач по этой программе составляет около 80% от общего числа выдач ипотеки на строящееся или готовое жилье. В среднем за месяц в банк поступает около 800 заявок на получение ипотеки по программе господдержки. В ноябре 2020 года средняя сумма одобренного кредита по «Господдержке 2020» составляет порядка 2,5 млн рублей. Среди участников льготной программы есть и жители Крыма (65)%, и материковой части РФ (35%).

С августа 2020 года клиенты банка получают дисконт к процентной ставке программы — минус 1% к ставке по ипотекам, если покупают жилье в ЖК, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ. Кроме того, клиент также может получить дисконт к ставке до 2% на два года от застройщика. Соглашения на предоставление дисконта от застройщика заключены с крупнейшими девелоперами и уже выдано несколько десятков кредитов со ставкой 4,5%.