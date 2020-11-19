В Краснодаре повысили налог на землю
19 ноября депутаты городской думы Краснодара проголосовали за увеличение земельного налога
Депутаты городской думы Краснодара 19 ноября проголосовали за увеличение ставки земельного налога. За участки, предназначенные для индивидуальной жилой застройки (ИЖС), владельцы которых используют землю в коммерческих целях, с 2021 года придется платить больше. Директор департамента финансов администрации Краснодара Александр Чулков рассказал, что сейчас в Краснодаре действует самая низкая ставка этого вида налога в ЮФО и одна из самых низких по стране — 0,3% от кадастровой стоимости земли. Он предложил повысить ее на 0,1% — до 0,4%.
«Если за типовой участок в 6 соток предприниматель сейчас платит 7 тыс. 623 рубля ежегодного налога, то при повышении ставки он будет платить 10 тыс. 164 рубля в год, то есть на 2 тыс. 541 рубль больше», — резюмировал Александр Чулков.
В процессе обсуждения инициативы городского депатамента финансов некоторые депутаты напомнили, что на участках ИЖС, используемых под коммерцию, располагаются предприятия малого бизнеса: автомойки, кафе и небольшие магазины. В непростых для бизнеса условиях можно было бы отложить увеличение земельного налога. Однако большинство депутатов проголосовали за повышение ставки, против высказались шестеро, а пять человек воздержались.
Ставка земельного налога в Краснодаре не менялась с 2005 года. Ожидается, что ее повышение привлечет в городской бюджет около 45 млн рублей.
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