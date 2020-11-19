В Краснодаре повысили налог на землю

Депутаты городской думы Краснодара 19 ноября проголосовали за увеличение ставки земельного налога. За участки, предназначенные для индивидуальной жилой застройки (ИЖС), владельцы которых используют землю в коммерческих целях, с 2021 года придется платить больше. Директор департамента финансов администрации Краснодара Александр Чулков рассказал, что сейчас в Краснодаре действует самая низкая ставка этого вида налога в ЮФО и одна из самых низких по стране — 0,3% от кадастровой стоимости земли. Он предложил повысить ее на 0,1% — до 0,4%.

«Если за типовой участок в 6 соток предприниматель сейчас платит 7 тыс. 623 рубля ежегодного налога, то при повышении ставки он будет платить 10 тыс. 164 рубля в год, то есть на 2 тыс. 541 рубль больше», — резюмировал Александр Чулков.