В России число заболевших ковидом превысило 2 млн человек

Оперштаб Краснодарского края 19 ноября сообщил о 169 новых случаях коронавируса в регионе

По официальным данным, в России выявили еще 23 тыс. 610 больных коронавирусом. При этом у 25,7% инфицированных болезнь протекала без типичных симптомов, уточнил RT. Всего к 19 ноября в России зафиксировали 2 млн 15 тыс. 608 случаев коронавируса . За весь период пандемии скончались 34 тыс. 850 пациентнов ковидных госпиталей, в том числе 463 — за прошлые сутки. При этом выздоровели 1 млн 526 тыс. 656 заболевших (+25 тыс. 573 за сутки).

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Больше всего новых случаев выявили в столичных регионах: в Москве — 6 тыс. 438, в Санкт-Петербурге — 2 тыс. 312, в Московской области — 880.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 307, Ставропольский край — 216, Крым — 214, Краснодарский край — 169 , Дагестан — 103, Кабардино-Балкария — 89, Карачаево-Черкесия — 87, Адыгея — 81, Ингушетия — 76, Северная Осетия — 73, Чечня — 66, Севастополь — 59.

По данным оперштаба Краснодарского края, среди новых пациентов 102 женщины и 67 мужчин. При этом в четырех муниципалитетах заболели семеро детей. Возраст инфицированных — от 7 месяцев до 96 лет.

Вот как распределись случаи заражения по муниципалитетам: в Краснодаре — 46;

в Анапе — 13;

в Сочи — 12;

в Динском и Темрюкском районах — по 11;

в Белореченском районе — 9;

в Апшеронском и Тимашевском районах — по 7;

в Туапсинском, Выселковском, Кущевском и Крымском районах — по 5;

в Горячем Ключе — 4;

в Геленджике, Ейском, Лабинском, Приморско-Ахтарском и Мостовском районах — по 3;

в Абинском, Кавказском, Курганинском, Северском и Павловском районах — по 2;

в Новороссийске, Каневском, Красноармейском и Тбилисском районах — по 1.

По данным краевого минздрава, к 19 ноября диагноз COVID-19 подтвердился у 20 тыс. 204 кубанцев, в том числе у 1 тыс. 712 детей . Показатель заболеваемости увеличился до 356 случаев на 100 тыс. населения Кубани. За все время выздоровели 13 тыс. 65 человек, а 527 заболевших спасти не удалось (+6 летальных исходов за сутки). Еще 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.

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