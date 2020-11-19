В России продлили коронавирусные ограничения до 2022 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие своего постановления от 22 мая. Теперь ковидные меры профилактики будут действовать до января 2022 года. Соотвествующее изменение внесли 16 ноября и опубликовали на официальном портале правовой информации.

Таким образом, еще год в России будет действовать мониторинг эпидобстановки и лабораторная регистрация случаев COVID-19 у тех, кто прибыл из-за границы и имеет симптомы, а также тех, кто контактировал с зараженными. Кроме того, в документе указывается необходимость соблюдения социальной дистанции 1,5-2 метра и ношения масок.