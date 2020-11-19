В России продлили коронавирусные ограничения до 2022 года
В середине ноября главный санитарный врач России продлила действие своего постановления о коронавирусных мерах предосторожности
Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие своего постановления от 22 мая. Теперь ковидные меры профилактики будут действовать до января 2022 года. Соотвествующее изменение внесли 16 ноября и опубликовали на официальном портале правовой информации.
Таким образом, еще год в России будет действовать мониторинг эпидобстановки и лабораторная регистрация случаев COVID-19 у тех, кто прибыл из-за границы и имеет симптомы, а также тех, кто контактировал с зараженными. Кроме того, в документе указывается необходимость соблюдения социальной дистанции 1,5-2 метра и ношения масок.
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Напомним, в тот же день Роспотребнадзор ввел новые правила тестирования пациентов на COVID-19. Теперь их будут выписывать из госпиталя после одного отрицательного результата, а не двух, как это было ранее. Кроме того, лабораторное исследование на коронавирус должны проводить не дольше 48 часов с момента поступления материала для анализа.
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