«Локомотив-Кубань» снова обыграл «Леткабелис» в матче Еврокубка

Краснодарский край

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ПБК «Локомотив-Кубань» 18 ноября дома принял литовский «Леткабелис» в матче Еврокубка

Встреча прошла в краснодарском «Баскет-холле» и закончилась со счетом 94:90 (29:18, 23:20, 20:24, 22:28). На матче присутствовал 971 зритель.

Самым результативным игроком у «Локо» стал Миндаугас Кузминскас (20), а также Джордан Кроуфорд (17) и Станислав Ильницкий (13). У «Леткабелиса» больше всего очков набрали Маргирис Нормантас (23) и Паулюс Валинскас (19).

Напомним, в середине октября в первой гостевой встрече «Локомотив-Кубань» крупно обыграл «Леткабелис».

Следующие два матча «Локо» проведет в гостях и в рамках Единой лиги ВТБ. 22 ноября команда встретится с красноярским «Енисеем», а 5 декабря — с «Пармой» из Перми.

Баскетбол Еврокубок ПБК «Локомотив-Кубань»

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