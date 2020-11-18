«Локомотив-Кубань» снова обыграл «Леткабелис» в матче Еврокубка

Встреча прошла в краснодарском «Баскет-холле» и закончилась со счетом 94:90 (29:18, 23:20, 20:24, 22:28). На матче присутствовал 971 зритель.

Самым результативным игроком у «Локо» стал Миндаугас Кузминскас (20), а также Джордан Кроуфорд (17) и Станислав Ильницкий (13). У «Леткабелиса» больше всего очков набрали Маргирис Нормантас (23) и Паулюс Валинскас (19).

Напомним, в середине октября в первой гостевой встрече «Локомотив-Кубань» крупно обыграл «Леткабелис».

Следующие два матча «Локо» проведет в гостях и в рамках Единой лиги ВТБ. 22 ноября команда встретится с красноярским «Енисеем», а 5 декабря — с «Пармой» из Перми.