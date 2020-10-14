«Локомотив-Кубань» крупно обыграл «Леткабелис» в матче еврокубка

Краснодарский край, В мире

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ПБК «Локомотив-Кубань» 14 октября встретился в гостях с литовским «Леткабелисом» в еврокубковом матче

Встреча прошла в литовском Паневежисе и закончилась со счетом 76:105 (13:27, 26:32, 11:23, 26:23).

Самым результативным игроком у «Локо» стал Джордан Кроуфорд, он набрал 20 очков. У Аллана Уильямса 17 очков, а Кевина Херви — 13. У «Леткабелиса» больше всего очков набрали Марин Марич (15) и Паулюс Валинскас (13).

Следующий матч «Локо» пройдет дома 21 октября против «Морабанк Андорра» в матче Единой лиги ВТБ. В еврокубковой встрече краснодарцы сыграют с польской «Зелена Гура» 25 октября.

Баскетбол Еврокубок ПБК «Локомотив-Кубань»

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