РНКБ выдал первые потребительские кредиты по льготной госпрограмме со ставкой 5%

По условиям программы оформить потребительский кредит с господдержкой могут заемщики, зарегистрированные по месту жительства на сельских территориях и нуждающиеся в деньгах на благоустройство дома. В том числе — на приобретение и монтаж оборудования централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (включая оплату услуг бурения скважин), водоотведения, отопления, газоснабжения жилых домов или помещений (в газифицированных районах) и ремонт жилых домов.

По программе кредит могут получить жители большинства населенных пунктов в регионах присутствия банка, за исключением жителей крупных городов. Полный перечень сельских территорий и агломераций доступен на сайте РНКБ в разделе «Документы». Подробнее об условиях программы можно узнать на сайте банка в разделе «Физическим лицам — Кредиты».

Сейчас РНКБ выдает около 300 потребительских кредитов ежедневно, при этом среднедневная сумма выдач составляет около 70 млн рублей, а средний чек потребительского кредита — 240 тыс. рублей. Чаще всего клиенты банка берут кредиты на ремонт или строительство, покупку бытовой техники и на лечение. Сейчас портфель банка по кредитам наличными для физлиц составляет около 25 млрд рублей.

«Мы постарались сделать процесс кредитования населения максимально комфортным — сегодня каждый пятый клиент подает заявку на оформление кредита онлайн, не приходя в офис банка», — сказал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.